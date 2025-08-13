Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat documentul pentru formarea grupurilor care vor scrie noile programe şcolare pentru materiile obligatorii. Acesta vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani.

După adoptarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal, urmează etapa următoare, în cadrul căreia peste 1.500 de specialiști sunt implicați în elaborarea noilor programe de studiu, având ca reper profilul de formare al absolventului.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării, selecţia specialiştilor s-a făcut încă din 2021, prin apel public, în baza unor criterii:

pregătirea profesională,

experienţa în scrierea de programe şcolare,

capacitatea de analiză curriculară,

elaborarea de proiecte inovative,

experienţa efectivă la catedră.

Lista a fost completată acum cu profesori propuşi de Academia Română, membri ai grupurilor care au lucrat la programele pentru gimnaziu, cadre universitare dar şi reprezentanţi ai unor organizații științifice și profesionale cu care Ministerul Educației și Cercetării are protocoale de colaborare.

Totuși, în funcție de necesități, componența va putea fi actualizată în cursul activităților.

Ce presupun noile programe

explicită cu nivelul anterior (gimnaziu) și potențial universitar. În acest sens, grupurile de lucru includ specialiști din învățământul preuniversitar (inclusiv specialiști care au lucrat la programele pentru învățământul gimnazial), alături de specialiști din universități/mediul academic și din Academia Română. Un procent de 25% din timpul dedicat unei discipline trebuie să implice activități de: consolidare-fixare (inclusiv pentru performanță), remediale, utilizare a competențelor dobândite la viața cotidiană.

„După elaborarea planurilor-cadru, stabilirea unui conținut adecvat și relevant este un factor decisiv pentru însemnătatea studiilor liceale, inclusiv în prevenția analfabetismului funcțional. Noile linii directoare, derivate din Raportul QX, vor contribui la relevanța acestui demers.

Ulterior, ne vom focaliza pe metode eficiente de predare a acestor conținuturi și pe elaborarea de manuale atractive. Așteptarea este ca, în 4-5 ani, să începem să vedem efecte în creșterea relevanței sociale a studiilor liceale și în reducerea analfabetismului funcțional”, a transmis Daniel David, Ministrul Educației.

