Economie

Toate firmele vor fi obligate să aibă un cont în bancă. Ministru: 700.000 de firme nu au card, dar multe au datorii la stat

Publicat

acum 2 ore

Toate firmele vor fi obligate să aibă un cont în bancă a anunțat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Motivul ar fi acela ca statul să aibă o vizibilitate a plăților, mai ales că mare parte dintre acestea au datorii la stat. Persoanele fizice vor fi libere să folosească atât cash cât și card la tranzacții, obligația deținerii unui cont bancar urmând a fi doar în sarcina firmelor.

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar. Nu au un cont în bancă și bineînțeles nici card. Și am constatat ca o mare parte din acest companii au datorii la stat de peste 1,7 miliarde de lei”, a spus ministrul.

„Ponderea companiilor care nu au relații cu nici o bancă și nu fac nici un rulaj prin bănci este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii.

Practic aproape jumătate din companiile active nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligația prin care persoanele juridice să dețină un cont în bancă.

De asemenea instituim obligația pentru bănci să deschidă cel puțin un cont pentru acele companii ca să avem vizibilitate si o trasabilitate a plăților”, a declarat miercuri ministrul, citat de Hotnews.

Contul bancar al firmei asigură o delimitare clară între activele personale ale proprietarilor și cele ale companiei. Această separare este fundamentală pentru protecția juridică și financiară a ambelor părți.

