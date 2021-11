FOTO – VIDEO: Ceremonii de omagiere a participanților la Marea Unire desfășurate simultan în toate localitățile din județul Alba

Negocierile dintre PNL, PSD şi UDMR au ajuns, sâmbătă, aproape de final, urmează doar stabilirea în forurile de conducere a premierului care va intra primul în sistemul de rotativă. PSD și-a negociat cedarea primului loc în rotativă, obținând mai multe ministere, unele extrem de importante cum ar fi Ministerul Dezvoltării și al Transporturilor.



În cazul în care PNL va avea premierul, fiind cea mai probabilă variantă, atunci PSD va avea în Executiv 10 portofolii, în timp ce PNL doar 8 şi UDMR, 3. Astfel, Executivul va avea 21 de ministere, în total. PNL a renunţat la Ministerul Dezvoltării şi la Ministerul Transporturilor, urmând a avea miniştri la Justiţie, Energie, Externe, Educaţie, MAI, Fondurile Europene, Digitalizare şi IMM şi Turism, un minister nou înfiinţat.

PNL primul care va avea premierul

PNL va fi primul care va avea primul ministru, pentru o perioadă de un an și jumătate. Deși PSD este partidul cu număr mai mare de mandate în Parlament, calculul pentru cei care intră primii la funcția de premier s-a făcut cu mandatele minorităților și al UDMR care au renunțat la funcția de prremier ( rotație în 3) în favoarea PNL.

În varianta cu premier PSD, care va prelua cel mai probabil şefia Guvernului duppă un an şi jumătate, Executivul va reveni la 18 ministere, cum este în prezent, PSD şi PNL urmând a avea câte 8 portofolii şi UDMR – 3.

Ministerele pe care le va deţine PNL, în noul Guvern cu premier PNL sunt: Justiţie, Energie, Externe, Educaţie, MAI, Fondurile Europene, Digitalizare şi IMM şi Turism, un minister nou înfiinţat.

Liberalii au renunţat, potrivit surselor politice, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi la Transporturi. Dezvoltarea va rămâne la UDMR, iar Transporturile vor merge la PSD.

PSD va mai avea Finanţele şi Secretariatul General al Guvernului, cu putere de ministru. De principiu, s-a stabilit că la rotaţia premierilor, ministerele Finanţelor, Transporturile şi SGG-ul să se ducă la celălalt partid, adică vor reveni PNL-ului.

Rotaţia premierilor, stabilită prin acordul politic, se va face la 1 iulie 2023.

Ciolacu: Daca PNL are premierul PSD are mai multe ministere

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat sâmbătă seară unul dintre rezultatele negocierilor cu PNL și UDMR.

„Dacă PSD are prim-ministru se egalizează numărul de ministere, dacă are PNL prim-ministrul atunci PSD are mai multe ministere. Domnul Ciucă are un mandat de la PNL ca dânsul să fie prim-ministru, eu am mandat de la PSD să fiu prim-ministru. Deciziile se armonizează în interiorul partidului”, a spus Ciolacu, potrivit Agerpres.

El a spus că ”am finalizat programul de guvernare, acordul politic, am finalizat cele două variante în care PSD are prim-ministru şi PNL are prim-ministru, împreună cu UDMR şi cu minorităţile (…) Până luni când vom merge la Cotroceni vom lua aceste decizii şi vom merge cu o singură variantă”.

Liderul social-democraţilor a spus că, în cadrul negocierilor, au fost „echilibrate anumite lucruri” privind raportul de forţe în Guvern

Ciucă: Am finalizat programul de guvernare, 99,99%

„Am finalizat programul de guvernare, 99,99%, acum se recitește”, a anunțat premierul propus de PNL, Nicolae Ciucă. S-a luat decizia ca până pe 31 martie, SIIJ să fie desființată și ulterior să se înființeze o altă structură.

„Am finalizat programul de guvernare, 99,99%, acum se recitește. Am finalizat acordul politic, am finalizat partea de conținut a Guvernului pe cele două variante, una cu premier PSD, una cu premier PSD. Urmează ca mâine să ne revedem și să continuăm negocierile pe celelalte capitole astfel încât până mâine seară să le închidem”, a declarat Ciucă.

0,01% rămas constă în „corecțiile necesare” ce mai trebuie făcut la program, a adăugat acesta.

Secția Specială se desființează până la 31 martie

Despre Secția specială, Ciucă declară că s-a luat decizia ca până la 31 martie să fie desființată și apoi să se înființeze o structură care să se ocupe de problemele acesteia.

La întrebarea reporterului, dacă practic ați desființat SIIJ și o reînființează, Ciucă a spus: „nu, nu vorbim despre aceeași instituție, ci vorbim de o structură care să poată să respecte directivele UE și MCV”.

În acest moment, nu mai sunt ministere disputate, iar Dezvoltarea rămâne la UDMR.

Noul guvern va taxa companiile cu cifra de afaceri de peste 100 milioane de euro



Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avansat, sâmbătă seara, ideea unei taxe de solidaritate care ar aduce la buget până la 1,6 miliarde de euro pe an.

Kelemen a fost întrebat, după negocierile de sâmbătă, despre majorarea pensiilor, însă a evitat să ofere informații, dând doar asigurări că vor fi bani: „resurse de finanțare sunt din bugetul de stat, din taxe, din impozite. Deficitul se acoperă și din împrumuturi”.

Liderul UDMR a avansat ideea unei taxe de solidaritate.

„Trebuie să vedem cine e solidar, fiindcă eu nu pot accepta ca persoanele care au un venit mic să fie solidare când companiile mari nu sunt solidare și am spus că, din punctul meu de vedere, ar însemna o taxă de solidaritate la acele companii care au o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro pe an.

Este o posibilitate de a aduna niște bani la buget – după calculele noastre undeva între 1,4 – 1,6 miliarde de euro pe an – și de acolo se pot finanța multe lucruri. Dar eu nu pot fi de acord ca oamenii care au un venit de 2.500 – 3.000 de lei să fie solidari când există posibilitatea de a găsi alte surse de finanțare”.

Despre această taxă se va discuta după instalarea Guvernului.

Acordul politic, programul de guvernare va fi terminat duminică. Kelemen Hunor: Au fost depășite momentele sensibile

Partidele politice care negociază formarea noului guvern vor termina duminică programul de guvernare, acordul politic și vor merge luni la Cotroceni cu o propunere de premier, spune Kelemen Hunor. Liderul UDMR afirmă că „momentele sensibile” au fost depășite.

„Suntem aproape de a închide negocierile, mâine seară vom termina și vom merge la Cotroceni la consultări, cu programul de guvernare, cu acordul politic, vom propune un prim-ministru. Probabil că președintele în cursul zilei de luni va face desemnarea și joi vot în Parlament”, spune Kelemen.

Ministerele Dezvoltăii, Mediului și Sportului rămân la UDMR.

Întrebat dacă viitorul guvern va avea 18 sau 21 de portofolii, Kelemen a răspuns „undeva între 18 și 21”.

Cîțu a lipsit de la negocieri

Întrebat, de asemenea, despre absența lui Florin Cîțu de la negocierile de sâmbătă, Kelemen Hunor a spus că nu știe de ce a lipsit acesta și că nu este treaba lui.

În ce privește rotația premierilor, Kelemen a afirmat doar că UDMR a făcut un compromis: „am spus că nu participăm la această rotație, ci am împărțit în două – PNL cu noi și minoritățile avem aceeași pondere ca și PSD -. Cine va fi primul premier nu este treaba mea”.

În ce privește desființarea SIIJ, Kelemen a menționat că atribuțiile SIIJ trebuie date unei alte structuri, dar mai mult nu s-a discutat.

În final, Kelemen a declarat că nu crede că vor mai exista alte blocaje în negocieri: „am depășit momentele sensibile. Vom termina mâine fiindcă luni trebuie să avem structura Guvernului și să intrăm miercuri la audieri”.

Referitor la felul în care va funcționa coaliția, Kelemen a spus că în continuare remanierea se va face de către premier, dar după o consultare prealabilă cu liderii din coaliție.

