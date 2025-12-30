Cine va plăti TAXA TEMU / SHEIN de la 1 ianuarie 2026. Cum se achită la stat cei 25 de lei pentru coletele care vin din afara UE

De la 1 ianuarie 2026, România va introduce o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene. Măsura se aplică și comenzilor făcute pe platforme extrem de populare în rândul românilor, precum Temu, Shein sau AliExpress.

Anunțul a stârnit rapid confuzie și nemulțumiri, mai ales pe rețelele sociale, unde mulți cumpărători au înțeles că vor fi nevoiți să plătească această taxă atunci când primesc coletul.

Taxa nu se plătește la ușă și nu este cerută direct clientului

Noua taxă nu va fi achitată direct de consumator și nu va fi cerută la livrare, așa cum s-a vehiculat în mediul online. Conform prevederilor legale, responsabilitatea plății revine vânzătorului sau platformei online, în cazul în care acestea sunt stabilite în afara Uniunii Europene.

Colectarea taxei de 25 de lei va fi realizată de Poșta Română sau de firmele de curierat, care vor declara lunar sumele și le vor vira către ANAF. Cu alte cuvinte, statul nu bate la ușa clientului pentru cei 25 de lei.

De ce se spune că „ noi plătim ”

Confuzia apare dintr-o diferență esențială: cine plătește taxa către stat și cine suportă costul final. Chiar dacă taxa este achitată oficial de platforme sau vânzători, aceștia pot decide să o includă în prețul produselor.

În practică, există două variante:

fie prețurile produselor vor crește ușor;

fie platformele vor suporta o parte din cost, pentru a rămâne competitive.

Așadar, clientul nu plătește taxa separat, dar este foarte posibil să o regăsească indirect, în prețul final al produsului.

Ce colete sunt vizate de taxa de 25 de lei

Taxa se aplică:

coletelor cu valoare declarată de până la 150 de euro;

vânzărilor la distanță din afara UE;

fiecărui colet, indiferent câte produse conține.

Nu se aplică pentru coletele care nu sunt livrate, iar în cazul retururilor suma nu se restituie.

De ce a fost introdusă această taxă

Măsura face parte dintr-un plan mai larg de modernizare a Uniunii Vamale, în contextul exploziei comenzilor online din afara spațiului comunitar. Potrivit datelor europene, doar într-un singur an au ajuns în UE miliarde de colete cu valoare mică, majoritatea din China.

Acest volum uriaș a creat probleme legate de:

concurență neloială față de comercianții din UE;

siguranța produselor;

pierderi fiscale pentru statele membre.

Taxa de 25 de lei este gândită ca o soluție administrativă simplă, care să reducă aceste dezechilibre.

Ce vor face Temu, Shein și alte platforme din afara UE

Pentru a evita costurile suplimentare, unele platforme ar putea muta marfa în depozite din interiorul Uniunii Europene. În acest caz, livrările nu ar mai fi taxate, dar costurile logistice ar fi mai mari. Strategia este deja folosită de unii retaileri internaționali și ar putea deveni mult mai frecventă după 2026.

Cine ar putea avea de câștigat

Pe termen mediu, noua taxă ar putea avantaja:

comercianții din UE;

producătorii locali;

magazinele care deja respectă regulile fiscale europene.

Diferența de preț dintre produsele extrem de ieftine din afara UE și cele vândute din interiorul Uniunii s-ar putea reduce semnificativ.

