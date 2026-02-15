Connect with us

Fost director al Cupru Min Abrud, omorât în casa sa din Cluj. Polițiștii au reținut un suspect

Publicat

acum 2 ore

Un fost director al Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din județul Alba, a fost găsit mort în casa în care locuia, în județul Cluj. Gheorghe Chindriș avea 66 de ani și a devenit cunoscut după ce a înființat primul și singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii.

Un tânăr de 26 de ani este principalul suspect în cazul crimei din Floreşti. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Potrivit poliţiştilor, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Enervat, tânărul de 26 de ani l-a lovit de mai multe ori în zona capului cu un calorifer electric.

Presupusul criminal a fost identificat, prins şi reţinut pentru 24 de ore. Cei doi s-au cunoscut pe internet. Tânărul de 26 de ani a plecat din casa bărbatului cu bani şi bijuterii, scrie Observator.

IPJ Cluj a fost sesizat cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 65 ani, a fost găsit decedat în interiorul locuinței sale, fiind întins pe pat, cu fața în jos, dezbrăcat, iar în imobil au fost observate mai multe urme de sânge și de răvășire.

Din verificările efectuate a rezultat că, în urma unui conflict spontan izbucnit pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un bărbat, în vârstă de 26 ani, i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu un calorifer electric, provocându-i decesul.

Suspectul a fost depistat și condus la sediul Poliției, ulterior fiind retinut pentru 24 ore.

Trupul lui Gheorghe Chindriș a fost găsit fără suflare sâmbătă, în jurul prânzului. Bărbatul de 66 de ani, vicepreşedintele asociaţiei Avram Iancu, era aşteptat la un eveniment încă de la 9 dimineaţa. Din informațiile Cluj24, Gheorghe Chindriș trebuia sa mearga sâmbătă la balul moților. Cum el nu a mai dat niciun semn, colegii săi au mers după el și l-au găsit mort în casa în care locuia singur.

„În data de 14 februarie a.c., în jurul orei 12:50, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un imobil din comuna Florești, a fost identificată o persoană decedată.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, respectiv Serviciul de Investigații Criminale, Poliția Municipiului Cluj-Napoca și Secția 6 Poliție Rurală Florești, pentru efectuarea cercetării la fața locului și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un medic legist, în vederea efectuării constatărilor medico-legale.

Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat de 65 de ani.

Cercetările sunt continuate sub îndrumarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj, pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au mai transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Gheorghe Chindriș s-a întors în România în 2012, iar în 2018 a fost numit director al Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din județul Alba. În ultimii ani, Gheorghe Chindriș era activ în promovarea folclorului și participa frecvent la manifestări patriotice, fiind și membru al unui ansamblu folcloric.

