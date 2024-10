Ciolacu a semnat: dacă va ajunge președinte, nu va numi un premier AUR. Ce spune despre ”blatul” cu partidul lui George Simion

Marcel Ciolacu a semnat o hârtie, miercuri seara, potrivit căreia, dacă va ajunge președinte, nu va numi un premier AUR. Candidatul PSD la Președinție, a respins miercuri seară, în cadrul unei dezbateri la Antena 3 CNN, speculațiile cu privire la o presupusă înțelegere între PSD și AUR.



„Cu certitudine, chiar dacă acest lucru va însemna ca Partidul Social-Democrat să meargă el în opoziție, Partidul Social-Democrat nu va face majoritate cu Partidul AUR”, a declarat premierul la Antena 3 CNN.

Ciolacu a propus în direct ca social-democrații prezenți în sala în care are loc dezbaterea să voteze o decizie politică potrivit căreia PSD nu va face alianță cu AUR, chiar dacă „acest lucru va duce partidul în opoziție”.

Întrebat dacă vrea să semneze în direct, Marcel Ciolacu a spus că nu are rost, pentru că membrii de partid vor lua această decizie: „Domnul Stănescu, care știe cel mai bine în această sală statutul Partidului Social-Democrat, mâine o va pune pe Iulia, nu știu dacă e în sală, să facă documentele cu decizia Consiliului Politic Național, pe care eu cu dânsul le vom semna”.

Întrebat, mai departe, dacă poate garanta, în caz că ajunge la Palatul Cotroceni, că AUR nu va intra la guvernare în nicio formulă guvernamentală, premierul a spus: „am intrat într-o logică în care împărțim voturile românilor înainte de a fi exprimat”.

La întrebarea dacă ar numi, ca eventual președinte, un premier de la AUR, președintele PSD a răspuns: „Este exclus așa ceva”, după care a semnat o hârtie cu această afirmație.

Blat între AUR și PSD: Răspunsul lui Ciolacu

Răspunzând întrebării moderatorului despre existența unui „blat” între cele două partide, Ciolacu a punctat că a fost „cel mai atacat om politic de către Simion,” liderul AUR, reamintind că acesta „m-a înjurat 45 de minute în timpul unui discurs și trăgea de ușa biroului meu”.

„Cum să fac eu cu un asemenea personaj blat?” a întrebat Ciolacu, sugerând că astfel de zvonuri vin, de fapt, din partea PNL, pe care îl acuză că a folosit în trecut „șmecherii ieftine” pentru a câștiga capital politic.

Ciolacu a făcut o paralelă cu strategia folosită de fostul PDL, pentru a obține un loc de europarlamentar pentru fiica lui Traian Băsescu – partid care acum se află integrat în PNL.

Liderul PSD a afirmat că alegătorii vor vota „pentru Marcel Ciolacu” și a subliniat că un astfel de aranjament nu ar fi acceptat niciodată de colegii săi din partid. „Mi-ar crăpa obrazul de rușine să mă duc la Mihai Tudose să-i propun așa ceva,” a declarat Ciolacu.

Dacă ajunge președinte prim-ministrul nu va fi de la PSD

În final, el a explicat că această retorică este alimentată din „neputință” și că românii, atunci când au votat pentru PSD și PNL pe liste comune, au dorit „stabilitate”.

Ciolacu a reiterat ideea că dacă va ajunge președinte, prim-ministrul nu va fi de la PSD.

Ciucă, reacție la declarația lui Ciolacu despre AUR: Marcele, There can be only one

Nicolae Ciucă reacționează după ce Marcel Ciolacu a semnat o hârtie potrivit căreia, dacă va ajunge președinte, nu va numi un premier AUR: „Marcele, There can be only one”.

„Marcele, There can be only one! P.S. <Nu am să desemnez un prim-ministru din partea partidului AUR> este diferit de <Nu voi face alianță / coaliție de guvernare cu AUR>”, a scris Ciucă pe Facebook.

