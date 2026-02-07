Connect with us

CJ Alba stabilește reguli pentru dezvoltarea zonei turistice Trascău. Licitație pentru Planul de Amenajare a Teritoriului

acum O oră

Reguli pentru dezvoltarea zonei turistice Trascău: Consiliul Județean Alba are în lucru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal. Vicepreședintele instituției, Marius Hațegan, spune că acesta este un document deosebit de important, care are în vizor trei drumuri emblematice din județ: Transapuseana, Drumul Mănăstirilor și DJ 107K-Galda de Jos-Întregalde-Bârlesti (intersecție cu Transapuseana). 

PATZ Trascău este o documentaţie de amenajare a teritoriului, care va fi realizat în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii intercomunale sau interorăşeneşti, compuse din comune, oraşe şi municipii.

”În acest caz, discutăm de nu mai puțin de 10 UAT-uri, situate pe traseul drumurilor judeţene 107I, DJ107K şi DJ750C, respectiv: municipiul Aiud, oraşul Teiuş şi comunele Râmeţ, Ponor, Mogoş, Bucium, Galda de Jos, Întregalde, Sălciua şi Stremţ.

Conform legii, Consiliul Județean Alba are rolul de a identifica şi delimita, în funcţie de particularităţile specifice, acele zone de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică.

De asemenea, instituția stabilește şi condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic” spune Hațegan.

Potrivit acestuia, prevederile PATZ devin obligatorii pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism care le detaliază, în speță PUG, PUZ și PUD.

De reținut, este că acest document se va corela cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.), cu Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.) și cu alte documentații de amenajare a teritoriului, cu noile documente europene în domeniu, cu strategiile și programele de guvernare sectoriale, precum și cu alte programe de dezvoltare/proiecte implementate sau în curs de implementare.

”Pe lângă aspectele pozitive reprezentate de dinamizarea activităţilor în zona vizată, în urma modernizării celor trei drumuri judeţene amintite mai devreme, au fost identificate, din păcate, şi situaţii privind încălcarea normelor urbanistice reglementate prin Planurile urbanistice generale şi Regulamentele locale de urbanism ale localităţilor adiacente” a mai adăugat vicepreședintele CJ Alba, Marius Hațegan.

În clipa de față, PATZ Trascău se află în faza de licitație pentru execuție și, după toate etapele prevăzute de legislație, ar putea fi finalizat până în acest an.

