Connect with us

Administrație

VIDEO: Cum arată resturile dezolante ale Târgului de Crăciun de la Alba Iulia, lăsate în paragină în Cetatea Alba Carolina

Publicat

acum O oră

Resturile Târgului de Crăciun de la Alba Iulia sunt abandonate în Cetatea Alba Carolina, la o lună și jumătate după sărbătoare.

YouTube video

Standuri din lemn, încă intacte, dar închise și abandonate, decorate cu elemente tematice de iarnă, care imită zăpada sau țurțurii, acum uzați și deteriorați.

Pe jos, traseele pietonale din scânduri sunt parțial demontate, unele plăci fiind deplasate sau sprijinite neuniform, iar în jur se observă așchii de lemn, resturi și urme de dezordine, semn al unei dezafectări neterminate.

În anumite zone se văd bucăți de decor căzute și materiale lăsate la întâmplare.

Toate imaginea unui spațiu public lăsat în paragină. Până și bradul de Crăciun a fost abandonat acolo.

Reamintim că organizarea a fost acordată și anul acesta unei firme private la un preț modic, aprobat de consilierii locali: 0,1 lei pe metrul pătrat pe zi. Firma, SC Christmas Fairy Tales SRL, înființată în 2024, a subînchiriat spațiile către alte firme.

”Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 461/2024 se aprobă nivelul taxa de utilizare temporară a domeniului public din cadrul „Parcului de Crăciun” la un nivel de 0,1 lei/mp/zi. Comerciantul va suporta cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare” se arată în Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia.

Responsabilitatea modului în care arată zona din șanțuri, abandonată sub gunoaie, rămâne însă a primăriei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    sâmbătă, 07.02.2026 at 11:08

    Măi PLeșa, au dispărut asistații sociali ? Tu pe ce lume te afli,nu municipiul este tarlaua ta de lucru ? Ieși mă la aer curat, nu mai motrocoși tot felul de decizii curioase în biroul tău călduț. Da nerușinat mai poți fi.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 22 de minute

Bărbat din Alba, reținut după ce a vândut o mașină cu kilometrajul dat înapoi. Este cercetat de polițiști pentru înșelăciune
Administrațieacum O oră

VIDEO: Cum arată resturile dezolante ale Târgului de Crăciun de la Alba Iulia, lăsate în paragină în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum 2 ore

Peste 80% dintre angajatorii din România intenționează să crească salariile în 2026, dar accentul se mută pe beneficii. Studiu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 20 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 4 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

VIDEO: Cum arată resturile dezolante ale Târgului de Crăciun de la Alba Iulia, lăsate în paragină în Cetatea Alba Carolina
Administrațieacum 23 de ore

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Intră la vot finanțarea pentru baza de autobuze și centura de Sud-Vest
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 20 de ore

ANAF: Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
bani pensii
Economieacum 21 de ore

Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venitul aferent anului trecut. Care este condiția
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 4 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 3 zile

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

De ce este considerat micul dejun, cea mai importantă masă a zilei
Actualitateacum 4 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 4 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu
Evenimentacum 20 de ore

Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Modificare la legea achizițiilor publice
Educațieacum 18 ore

Interdicție pe rețelele sociale pentru copiii până în 13 ani. Propunerile organizației Salvați copiii
Educațieacum 19 ore

Înscrieri clasa pregătitoare 2026: calendarul propus de Ministerul Educației. Perioada de completare a cererilor-tip și condiții
Mai mult din Educatie