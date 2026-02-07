VIDEO: Cum arată resturile dezolante ale Târgului de Crăciun de la Alba Iulia, lăsate în paragină în Cetatea Alba Carolina

Resturile Târgului de Crăciun de la Alba Iulia sunt abandonate în Cetatea Alba Carolina, la o lună și jumătate după sărbătoare.

Standuri din lemn, încă intacte, dar închise și abandonate, decorate cu elemente tematice de iarnă, care imită zăpada sau țurțurii, acum uzați și deteriorați.

Pe jos, traseele pietonale din scânduri sunt parțial demontate, unele plăci fiind deplasate sau sprijinite neuniform, iar în jur se observă așchii de lemn, resturi și urme de dezordine, semn al unei dezafectări neterminate.

În anumite zone se văd bucăți de decor căzute și materiale lăsate la întâmplare.

Toate imaginea unui spațiu public lăsat în paragină. Până și bradul de Crăciun a fost abandonat acolo.

Reamintim că organizarea a fost acordată și anul acesta unei firme private la un preț modic, aprobat de consilierii locali: 0,1 lei pe metrul pătrat pe zi. Firma, SC Christmas Fairy Tales SRL, înființată în 2024, a subînchiriat spațiile către alte firme.

”Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 461/2024 se aprobă nivelul taxa de utilizare temporară a domeniului public din cadrul „Parcului de Crăciun” la un nivel de 0,1 lei/mp/zi. Comerciantul va suporta cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare” se arată în Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia.

Responsabilitatea modului în care arată zona din șanțuri, abandonată sub gunoaie, rămâne însă a primăriei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News