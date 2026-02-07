Connect with us

Eveniment

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu

Publicat

acum 4 secunde

O pacientă diagnosticată cu trei tipuri de cancer a fost operată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților spitalului, pacienta are vârsta de 63 de ani și a fost diagnosticată cu trei tipuri distincte de cancer (cancer de corp uterin și cancer mamar bilateral, cu tipuri histologice diferite la fiecare sân).

Intervenția chirurgicală a avut loc miercuri, 4 februarie 2026, de Ziua Internațională de Luptă împotriva Cancerului.

Pacienta a fost diagnosticată în luna iulie 2025, însă, din cauza stadiului avansat al bolilor, cazul a fost inițial inoperabil.

În această etapă, pacienta a urmat tratament oncologic neoadjuvant, care a condus la reducerea dimensiunilor tumorilor și a permis ulterior abordarea chirurgicală.

 

Intervenția a fost realizată de șeful Secției Obstetrică-Ginecologie, medicul primar Cristian Țibea, cu sprijinul echipei medicale din cadrul secției și al medicului anestezist Ovidiu Țuhașu, care a asigurat anestezia pacientei.

Operația a constat în îndepărtarea uterului și a ganglionilor abdominali prin abord laparoscopic, îndepărtarea ambelor tumori mamare cu conservarea sânilor, precum și îndepărtarea ganglionilor axilari (limfadenectomie axilară, sectorectomie mamară).

Toate procedurile au fost efectuate în cadrul aceluiași episod chirurgical, intervenția având o durată totală de aproximativ patru ore.

Cazul prezintă un grad ridicat de complexitate, fiind extrem de rară diagnosticarea concomitentă a trei tipuri diferite de cancer la aceeași pacientă, toate aparținând aceleiași sfere patologice.

De asemenea, o altă particularitate o reprezintă faptul că, deși pacienta s-a aflat inițial într-un stadiu avansat al bolii, tratamentul oncologic a permis ulterior o intervenție chirurgicală la nivel mamar și o abordare minim invazivă pentru patologia ginecologică.

Pacienta beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate, iar starea sa de sănătate este monitorizată în continuare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu
Cugiracum 15 minute

Parc fotovoltaic de un milion de euro, la Cugir. Licitația pentru lucrări, lansată în SEAP
Evenimentacum O oră

Când vor plăti românii prețuri mai mici la facturile de curent și gaze. Ce spune ministrul Bogdan Ivan
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 17 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 4 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Intră la vot finanțarea pentru baza de autobuze și centura de Sud-Vest
Administrațieacum 22 de ore

ALBA: Peste 850 de proiecte în valoare de 20.000 de euro fiecare, selectate pentru implementare în REPowerEU
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 17 ore

ANAF: Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
bani pensii
Economieacum 18 ore

Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venitul aferent anului trecut. Care este condiția
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 4 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 2 zile

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

De ce este considerat micul dejun, cea mai importantă masă a zilei
Actualitateacum 4 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 4 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 secunde

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu
Evenimentacum 18 ore

Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Modificare la legea achizițiilor publice
Educațieacum 15 ore

Interdicție pe rețelele sociale pentru copiii până în 13 ani. Propunerile organizației Salvați copiii
Educațieacum 16 ore

Înscrieri clasa pregătitoare 2026: calendarul propus de Ministerul Educației. Perioada de completare a cererilor-tip și condiții
Mai mult din Educatie