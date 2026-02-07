Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu

O pacientă diagnosticată cu trei tipuri de cancer a fost operată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților spitalului, pacienta are vârsta de 63 de ani și a fost diagnosticată cu trei tipuri distincte de cancer (cancer de corp uterin și cancer mamar bilateral, cu tipuri histologice diferite la fiecare sân).

Intervenția chirurgicală a avut loc miercuri, 4 februarie 2026, de Ziua Internațională de Luptă împotriva Cancerului.

Pacienta a fost diagnosticată în luna iulie 2025, însă, din cauza stadiului avansat al bolilor, cazul a fost inițial inoperabil.

În această etapă, pacienta a urmat tratament oncologic neoadjuvant, care a condus la reducerea dimensiunilor tumorilor și a permis ulterior abordarea chirurgicală.

Intervenția a fost realizată de șeful Secției Obstetrică-Ginecologie, medicul primar Cristian Țibea, cu sprijinul echipei medicale din cadrul secției și al medicului anestezist Ovidiu Țuhașu, care a asigurat anestezia pacientei.

Operația a constat în îndepărtarea uterului și a ganglionilor abdominali prin abord laparoscopic, îndepărtarea ambelor tumori mamare cu conservarea sânilor, precum și îndepărtarea ganglionilor axilari (limfadenectomie axilară, sectorectomie mamară).

Toate procedurile au fost efectuate în cadrul aceluiași episod chirurgical, intervenția având o durată totală de aproximativ patru ore.

Cazul prezintă un grad ridicat de complexitate, fiind extrem de rară diagnosticarea concomitentă a trei tipuri diferite de cancer la aceeași pacientă, toate aparținând aceleiași sfere patologice.

De asemenea, o altă particularitate o reprezintă faptul că, deși pacienta s-a aflat inițial într-un stadiu avansat al bolii, tratamentul oncologic a permis ulterior o intervenție chirurgicală la nivel mamar și o abordare minim invazivă pentru patologia ginecologică.

Pacienta beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate, iar starea sa de sănătate este monitorizată în continuare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News