Interdicție pe rețelele sociale pentru copiii până în 13 ani. Propunerile organizației Salvați copiii

Organizația ”Salvați Copiii” România recomandă interzicerea totală a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani. De asemenea, mai propune și permiterea accesului pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani doar cu acordul explicit al părinților.

Organizația solicită sancțiuni ”reale” pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificarea vârstei. Mai recomandă introducerea obligatorie în curriculumul școlar a educației digitale și a siguranței online.

“Accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale este una dintre cele mai mari provocări actuale pentru protejarea drepturilor copilului. În lipsa unui cadru legislativ adecvat și a unor mecanisme eficiente de aplicare, generațiile digitale din România sunt expuse unor riscuri semnificative la nivelul sănătății mintale, al securității și al dezvoltării lor armonioase.

Astfel, Salvați Copiii România recomandă măsuri legislative și administrative urgente, coerente, structurate pentru interdicția totală și fără excepții a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani și acces condiționat pentru copiii între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților”, arată organizația, într-un comunicat citat de Agerpres.

Dependența față de dispozitivele mobile

Organizația invocă un studiu realizat în decembrie 2025, potrivit căruia rețelele sociale sunt utilizate aproape universal de minori, inclusiv de copiii cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani. Peste o treime dintre aceștia dețin profiluri publice, accesibile oricărui utilizator.

“Conform studiului Organizației Mondiale a Sănătății din 2024, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic la întreruperea accesului la dispozitivele mobile, un indicator al instalării dependenței.

Meta-analizele publicate în perioada 2022-2025 evidențiază corelații consistente între utilizarea problematică a rețelelor sociale și indicatori negativi de sănătate mintală: simptome depresive, anxietate, tulburări de somn, dificultăți de concentrare și, în cazurile severe, comportamente de autovătămare. Studiile longitudinale recente demonstrează că utilizarea adictivă este asociată cu un risc de peste două ori mai mare de ideație și comportament suicidar”, se mai arată în comunicat.

Raportări privind abuz asupra copiilor

În anul 2025, linia de raportare operată de Salvați Copiii România în cadrul programului “Ora de Net” a înregistrat peste 53.000 de raportări de materiale care conțin abuz sexual asupra copiilor.

Potrivit datelor europene, între 80% și 90% dintre cele aproximativ 60 de milioane de materiale de acest tip (84% în România) sunt generate chiar de copii.

“Vorbim despre imagini și videoclipuri create de copii, adesea sub presiune, manipulare sau în necunoaștere a consecințelor, care ajung să circule în rețelele de exploatare. De asemenea, nu trebuie să ignorăm vulnerabilitățile reale, în sensul că, în absența oricărei restricții, copiii defavorizați - din mediul rural, care au abandonat școala ori care trăiesc în familii afectate de sărăcie și excluziune socială - pot deveni ținte mai ușoare ale riscurilor create de folosirea rețelelor sociale”, avertizează organizația.

Avertisment privind jocuri video online

Salvați Copiii România atrage atenția și asupra jocurilor video online care permit comunicarea liberă între jucători, prin chat text sau audio. Deși acestea pot fi distractive, ele “expun copiii la riscuri similare” celor asociate rețelelor sociale, inclusiv solicitări de imagini cu caracter abuziv.

Totodată, jocurile video includ mecanisme de captare a atenției - notificări, recompense virtuale sau sisteme de progres - care pot “amplifica” dependența digitală. În acest context, reprezentanții organizației subliniază necesitatea unor reglementări și măsuri de siguranță specifice și pentru mediul jocurilor online.

“Guvernul trebuie să își asume rolul de reglementator al pieței digitale în ceea ce privește protecția minorilor. Aceasta implică certificarea platformelor care respectă standardele de siguranță și sancționarea celor care nu le îndeplinesc”, se mai precizează în comunicat.

Măsuri de siguranță

Organizația pledează pentru colaborarea cu marile companii tehnologice, sub coordonarea Comisiei Europene, pentru implementarea unor caracteristici implicite de siguranță, precum:

metode de verificare a vârstei cât mai puțin invazive

interfețe adaptate vârstei utilizatorilor

limitarea timpului petrecut pe rețelele sociale; restricționarea notificărilor în anumite intervale orare

reducerea vizibilității numărului de aprecieri sau vizualizări pentru copiii sub 15 ani

control parental integrat

sisteme de raportare a abuzului cu un singur click

detectarea proactivă a conținutului ilegal

setarea automată a conturilor ca private pentru utilizatorii sub 18 ani

confirmarea prietenilor de către părinți în cazul copiilor între 13 și 15 ani

eliminarea algoritmilor care favorizează dependența sau promovarea conținutului toxic.

De asemenea, Salvați Copiii propune dezvoltarea unor alternative offline atractive și accesibile pentru toți copiii, precum activități extracurriculare, cluburi educaționale, terenuri de sport și spații comunitare deschise.

Context

Organizația amintește că Australia a interzis deținerea de conturi pe platformele de socializare pentru copiii sub 16 ani. În Spania, guvernul a anunțat recent un proiect de lege care prevede interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

În ianuarie 2026, autoritățile austriece au propus interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani, cu aplicare de la începutul anului școlar următor. În Franța, în 2023, a fost promulgată Legea “majoratului digital”, care prevede că doar de la 15 ani copiii pot crea conturi pe rețelele sociale fără consimțământul părinților.

În Portugalia, a fost depus în Parlament un proiect de lege care stabilește 16 ani ca vârstă a “majoratului digital”. Grecia nu are încă o legislație în acest sens, însă autoritățile au anunțat intenția de a adopta o interdicție națională a rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Totodată, în noiembrie 2025, Danemarca a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a adoptat un acord politic amplu pentru restricționarea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News