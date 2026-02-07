Connect with us

Festivalul PRAETORIAN GATES de la Alba Iulia va colabora cu cei de la DIRTY SHIRT, în calitate de ambasadori ai proiectului

Festivalul PRAETORIAN GATES de la Alba Iulia anunță colaborarea cu DIRTY SHIRT în calitate de ambasadori oficiali ai proiectului, într-un comunicat transmis Alba24.

Organizatorii festivalului Praetorian Gates, care revine cu o a doua ediție în 3-4 iulie 2026, în Cetatea Alba Carolina, au plăcerea de a anunța o colaborare semnificativă cu trupa Dirty Shirt, care se întoarce la Alba Iulia și devine ambasador oficial al festivalului.

Ce înseamnă acest lucru? Dirty Shirt este mai mult decât un headliner, contribuind activ la promovarea evenimentului și la susținerea tinerilor artiști din scena underground.

De asemenea, se vor putea achiziționa abonamente pentru festival la cel mai mic preț în cadrul tuturor evenimentelor Dirty Shirt până la data festivalului, indiferent de prețul acestora online.

“Colaborarea cu Dirty Shirt a început după prima ediție a festivalului anul trecut. Totul a venit natural, legându-se o prietenie între organizatorii Praetorian Gates și echipa Dirty Shirt, susținându-ne, ulterior, reciproc în organizarea și buna desfășurare a evenimentelor care au urmat.

Înseamnă enorm pentru noi să avem alături oameni atât de frumoși, cu care ducem mai departe misiunea noastră.”

Ediția din acest an a Praetorian Gates promite un line-up spectaculos, experiențe interactive și un program divers dedicat tuturor iubitorilor de muzică.

Mai multe informații despre festival și programul complet pot fi găsite pe paginile de Facebook și Instagram Praetorian Gates, iar abonamentele se găsesc pe AmBilet.ro.

Ultimele articole pe alba24
