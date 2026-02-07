Tensiune la Cugir: Muncitorii de la fabricile de armament și muniție, nemulțumiți de salarizare și de condițiile de muncă

Tensiune la Cugir: Muncitorii de la fabricile de armament și muniție din Cugir sunt nemulțumiți de salarizare, de condițiile de muncă și de lipsa perspectivei.

Potrivit surselor Alba24, în aceste zile au avut loc o serie de discuții între muncitori și conducerea Fabricii de Arme Cugir, fără rezultate concrete, dar nemulțumiri mari sunt și la UM Cugir.

Muncitorii au amenințat cu proteste, care ar putea izbucni chiar în zilele următoare.

Potrivit surselor Alba24, situația este ignorată de Ministerul Economiei.

”Așteaptă probabil să ieșim din fabrică, pentru a realiza cât de serioasă este treaba. Nu avem cum să trăim cu banii pe care îi luăm.

Suntem la fel ca la începutul războiului, muncim în aceleași condiții, o bătaie de joc. Nu au făcut nimic în tot acest timp pentru a pune pe picioare această industrie strategică” a transmis unul dintre muncitori, care a preferat să rămână anonim pentru a nu suferii repercusiuni.

În ultimii ani, Cugirul a mai avut parte de proteste masive, din același motiv: salarizare și condiții de muncă.

Dincolo de asta, industria de apărare are probleme structurale: promovări politice, conflicte legislative și de colaborare între MApN și Ministerul Economiei (de exemplu Armata poate cere cu prioritate muniție la prețul stabilit în buget la începutul anului nu la cel al pieței) și de lipsă a unei strategii clare de vânzare pe piețele internaționale (în afara unor târguri de armanent în țări îndepăratate, la care participă anual, fără succes,conducerea unor structuri din Romarm, Ministerul Economiei și a unora dintre fabrici).

