Eveniment

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani

Publicat

acum 1 minut

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Este o nouă platformă destinată companiilor care doresc să construiască, implementeze și gestioneze agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani.

Lansarea marchează un pas important în strategia companiei de a sprijini adoptarea AI la nivel enterprise și de a concura cu alte platforme de pe piață.

Platforma Frontier este concepută pentru a ajuta organizațiile să creeze și să supravegheze agenți AI care pot executa sarcini complexe, precum analiza de date, depanarea de cod sau gestionarea documentelor, integrându-se cu sistemele interne existente, cum ar fi depozitele de date, sistemele CRM sau instrumentele de ticketing.

Astfel, agenții AI pot înțelege contextul real al afacerii și pot funcționa eficient în fluxurile de lucru actuale ale companiilor, fără a necesita înlocuirea infrastructurii deja existente.

Frontier funcționează ca un „hub central” pentru managementul agenților AI, oferind capabilități de evaluare, optimizare, guvernanță și control al permisiunilor necesare pentru utilizarea acestora în medii sensibile sau reglementate.

Potrivit OpenAI, platforma poate conecta date și instrumente din diverse surse pentru a oferi agenților un context comun în care să lucreze, permițându-le să învețe din interacțiuni și să îmbunătățească performanța în timp.

Detalii legate de funcționarea OpenAI Frontier, aici.

Printre primele companii care testează Frontier se numără nume importante din tehnologie și industrie, precum HP, Intuit, State Farm, Thermo Fisher și Uber, iar alte organizații, inclusiv BBVA, Cisco și T-Mobile, au pilotat deja platforma pentru a automatiza sarcini complexe și pentru a crește eficiența operațională.

Vezi și ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi

Lansarea Frontier reflectă orientarea OpenAI către piața enterprise, unde companiile caută soluții AI mai robuste pentru a sprijini sarcini reale de afaceri, dincolo de simplele funcționalități de tip chatbot.

Platforma a fost privită ca un răspuns la cererea tot mai mare pentru instrumente care permit integrarea AI în procesele de zi cu zi ale organizațiilor și facilitează adoptarea tehnologiilor emergente la scară largă.

OpenAI intenționează ca Frontier să fie disponibilă inițial pentru un grup restrâns de clienți, cu planuri de extindere treptată în următoarele luni, pe măsură ce companiile vor adopta tot mai mult agenții AI ca parte integrantă a forței de muncă digitale, potrivit The Verge.

