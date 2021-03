CJSU Alba a propus CARANTINĂ zonală pentru comuna Rimetea, începând de vineri dimineața. Care sunt noile măsuri

O firmă care este controlată indirect de familia milionarului albaiulian Raul Ciurtin, creatorul brandului Zuzu şi implicat în mai multe busi­nes­s-uri de producţie din sectorul alimentar, dezvoltă la Cluj-Napoca un centru de eve­nimente şi un hotel de cinci stele în care investeşte 10 milioane de euro.



Potrivit ZF ansamblul ce va cuprinde un ho­tel de 50 de camere, cotat la cinci stele, două săli de evenimente şi un spa va fi gata în a doua parte a lui 2022, conform ZF. Familia Ciurtin a cumpă­rat terenul acum circa doi ani şi jumă­tate, aici aflându-se anterior cam­pingul Făget.

Compania Apulum Turism, care ridică acest proiect, a fost fondată în 2019 şi este deţinută de Tania Privee, o firmă controlată în mod egal de Lorena Beatrice Ciurtin şi Tania Elena Ciurtin, soţia şi respectiv fiica antreprenorului Raul Ciurtin. Jumătate din suma necesară dezvoltării acestui ansamblu va fi asigurată de un ajutor de stat acordat în 2020.

Contractul de proiectare și amenajari a fost încredințat companiei clujene Eco Garden Construct.

În Cluj-Napoca, pe platforma Booking.com, apar la categoria de cinci stele şase hoteluri, unele sub branduri internaţionale – Ramada, Double Tree by Hilton, Grand Italia, iar altele sub nume locale, ca Platinia. Pe segmentul de cinci stele va fi şi noul proiect ridicat de Apulum Turism.

Lucrările de demolare ale fostului camping au fost finalizate acum un an, potrivit zcj.ro iar în locul căsuţelor va apărea centrul turistic şi de agrement.

Aceeași sursă precizează că deși Unita Turism Holding dorea 2,7 milioane de euro, tranzacția s-a făcut la un preț în jurul a 2 milioane.

Centrul turistic şi de agrement, ce se va întinde pe 33.151 mp, va include piscină acoperită cu zonă VIP și piscină descoperită, centru spa și de cazare, terenuri de tenis, terasă, sală de evenimente, capelă de ceremonii şi parcare cu 142 de locuri.

Investiții în clădiri de birouri și în imobiliare la Cluj Napoca

Raul Ciurtin nu este la prima investiție la Cluj Napoca. Grupul Hexagon, controlat de Raul Ciurtin și Florin Mariș a ridicat în cartierul clujean Gheorgheni complexul Vivido Business Center. Grupul Hexagon a vândut în 2019 trei clădiri office de 20.000 mp din Cluj-Napoca pentru circa 30 milioane de euro.

Hexagon City SRL o altă firmă controlată de Raul Ciurtin și Florin Mariș- un om de afaceri din Baia Mare, a început în 2020 construcția unui bloc cu 130 de apartamente începe un nou proiect imobiliar pe strada Someșului din Cluj Napoca.

Proiectul va include atât locuințe, cât și spații de birouri, respectiv 160 de locuri de parcare pentru 130 de apartamente și 2.400 de metri pătrați de spații de birouri.

Banii obținuți din vânzarea Albalact redirecționați în bussinesuri din Alba și Sibiu

Ciurtin a fondat fabrica de produse lactate Albalact, cumpărată de francezii de la Lactalis.

El a obținut din vânzare 30 de milioane de euro, însă înainte de criza financiară a primit și oferte de cumpărare pentru 70-80 de milioane, însă refuzate.

O parte din banii primiți i-a redirecționat în industria conservelor, prin Prefera Foods Oiejdea și Salconserv Mediaș, unde a investit 12 milioane de euro în active și utilaje.

De asemenea Ciurtin a investit și în cramele din Ciumbrud obținând un procent important din afacerea cu vin ”Domeniile Boieru”.

