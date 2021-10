CJSU Alba: Carantină de noapte în weekend la Cugir. Alte măsuri noi pentru Abrud, Ocna Mureș, Câmpeni și 7 comune. Document

Vaccinarea anti COVID este un subiect controversat în ultima perioadă, care a dus la o serie de dezbateri și polemici în mediul virtual și nu numai.

Am vrut să aflăm dacă președinții pricipalelor partidelor politice din Alba s-au vaccinat sau nu împotriva COVID-19.

Beniamin Todosiu – deputat și președinte USR Alba: a făcut primele două doze de vaccin antiCOVID-19, în primăvară. De asemenea s-a implicat activ într-o campanie de vaccinare la nivelul municipiului Alba Iulia.

Însă în ceea ce privește doza a treia de vaccin, Todosiu a declarat că momentan are anticorpi și mai așteaptă pentru a o face.

Ladany Arpad Csaba – președinte UDMR Alba. Este singurul președinte de partid din Alba care s-a vaccinat cu doza a treia.

Președintele UDMR s-a imunizat cu doza a treia la 1 octombrie. Acesta consideră ca singura scăpare din pandemia de COVID este vaccinarea. Mai mult de atât recomandă vaccinarea tuturor, vaccinarea fiind cea mai sigură soluție pentru a ieși din criză.

Daniel Gheorghe Rusu – deputat și președinte AUR Alba. Nu s-a vaccinat anticovid, deoarece a trecut prin boală în urmă cu șase, șapte luni. Despre imunizarea anti COVID, acesta a spus că nu se grăbește, dar nici nu zice nu.

Ion Dumitrel – președintele Consiliului Județean Alba și președintele PNL Alba nu s-a vaccinat anti COVID. Acesta consideră că are un sistem imunitar puternic și că momentan nu are nevoie de vaccin. Când va considera că are nevoie va face și vaccinul anti-COVID.

Marcel Tuhuț, președinte interimar PSD Alba: S-a vaccinat anti COVID cu Johnson & Johnson. Momentan, acesta a declarat că este răcit după ce s-a întors de la București.