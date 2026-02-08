Connect with us

Administrație

Clădirile administrative ale stadionului Cetate din Alba Iulia, reabilitate pe bani europeni. Investiție de 25 de milioane de lei

Publicat

acum O oră

Clădirile administrative din complexul stadionului Cetate din Alba Iulia vor trece printr-un proces de reabilitare și eficientizare energetică, grație unui proiect al primăriei. 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Regiunea Centru și are o valoare totală de 25,2 milioane de lei, din care contributia proprie de a primăriei este de 5,3 milioane de lei și are un termen de execuție de 24 de luni.

Randare: Cum vor arăta clădirile

Principalele lucrari ale investitiei de baza, constau în lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, de modernizare termică a sistemului de încălzire, de instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și multe altele.

Randare: Cum vor arăta clădirile

„Stadionul a fost inaugurat în anul 1982, iar de atunci nu au fost realizate investiții majore în clădirile administrative, tribune sau spațiile de cazare, cu excepția înlocuirii băncilor de lemn din tribune cu scaune.

De-a lungul anilor au fost efectuate doar lucrări de reparații și întreținere. Ne bucurăm de această finanțare obținută cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, întrucât era necesar un astfel de proiect de eficientizare energetică, care ne permite implementarea unor sisteme noi de termoizolare, tâmplărie interioară și exterioară nouă, instalații electrice și sanitare moderne, precum și un sistem eficient de încălzire, ventilare și un iluminat economic” a precizat viceprimarul din Alba Iulia, Marius Filimon, pentru Alba24.

Stadionul Cetate (sau Victoria) din Alba Iulia are o capacitate de 18.000 de locuri. A fost inaugurat în anul 1982.

Inițial, toate locurile de pe stadion erau pe bănci de lemn. Acestea au fost scoase între anii 1997-1999 pentru a fi înlocuite cu scaune alb negru, excepție făcând tribuna oficială, unde deja existau scaune.

Stadionul a rămas în acest stadiu până în anul 2002, când au început lucrările de renovare a stadionului.

Au fost montate în jur de 100 de scaune. Restul au fost montate în anul 2004, când echipa activa în prima ligă, iar stadionul trebuia să corespundă standardelor impuse de aceasta.

În 2008, ambele tribune au fost complet dotate cu scaune, peluzele continuând să rămână fără scaune.

În prezent, stadionul beneficiază astfel de una dintre cele mai moderne suprafețe de joc din regiune, cu încălzire și irigare automată, grație unor lucrări finalizate acum doi ani.

