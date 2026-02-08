Uniunea Europeană a majorat brusc tarifele vamale la importurile de porțelan din China

Uniunea Europeană a majorat brusc tarifele vamale la importurile de farfurii, cești, boluri și alte articole de masă și bucătărie din ceramică din China.

Decizia vine după o revizuire a măsurilor antidumping în vigoare din 2013, scrie Economedia.

Blocul celor 27 de țări va aplica o taxă generală de 79% asupra produselor, înlocuind taxele anterioare care variau între 13,1% și 36,1%, potrivit unui document publicat vineri în Jurnalul Oficial al UE.

Creșterea face parte dintr-o serie de măsuri luate de UE pentru a contracara ceea ce consideră a fi practici comerciale neloiale din partea Chinei, tensionând și mai mult relațiile economice deja tensionate.

Din cele 63 de anchete comerciale desfășurate de Comisia Europeană, 47 vizează produse din China.

Vezi și: VIDEO Supraviețuitorii de porțelan ai Epocii de Aur. Cadouri pentru Ceaușescu de la fabrica ”Porțelanul” din Alba Iulia

Alba Iulia găzduiește mai multe fabrici de diferite dimensiuni de producție a porțelanului, o tradiție în zonă.

Spre exemplu, fabrica ”Apulum” a fost cea mai mare fabrică de porțelan din Europa în perioada comunistă.

A reușit să se salveze și să se adapteze la piața liberă și funcționează și astăzi.

