Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute

Publicat

acum 52 de secunde

Sportivii veterani din Alba au obținut rezultate notabile la competițiile desfășurate în cadrul Campionatului național de atletism în sală Masters.

Concursul, destinat veteranilor, s-a desfășurat în perioada 7-8 februarie, la București.

Județul Alba a fost reprezentat de 8 atleți, care au avut o evoluție foarte bună.

Medalii câștigate de sportivi veterani din Alba:

CSM Unirea Alba Iulia

Ilie Cioca - cat. M80; 800 m - locul 1 - 3’27”77 - RN;  1500 m - locul 1 - 6’55”66

Ovidiu Virgil Hulea - cat. M60: 60 m - locul 1 - 8”54; lungime - locul 1 - 4,90 m; 200 m - locul 1 - 29”42

CS Unirea Alba Iulia

Racz Endre cat. M55; înălțime, locul 1 – 1 ,25 m; 60 m - locul 3 - 8”62; 200 m - 30”43

Violeta Cârpaci cat. F40: 1500 m - locul 1 - 6’12”94; 3000 m - locul 1 - 12’55”19

Lucian Tatu cat. M45; 60 m - locul 2 - 7”86;  200 m - locul 3 - 28”47

CS Mica Romă Blaj

Aurelian Zăgrean cat. M45: 3000 m - locul 2 - 10’32”36

CSO Cugir

Călin Morar cat. M40: 800 m - locul 1 - 2’14”65; 1500 m - locul 2 - 4’35”19; 400 m - locul 2 - 58”21

Vasile Hârjoc cat. M75: 3000 m - locul 1 - 13’33”49; 1500 m - locul 1 - 6’13”77

acum 52 de secunde

acum 52 de secunde

