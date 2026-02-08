Eveniment
Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Sportivii veterani din Alba au obținut rezultate notabile la competițiile desfășurate în cadrul Campionatului național de atletism în sală Masters.
Concursul, destinat veteranilor, s-a desfășurat în perioada 7-8 februarie, la București.
Județul Alba a fost reprezentat de 8 atleți, care au avut o evoluție foarte bună.
Medalii câștigate de sportivi veterani din Alba:
CSM Unirea Alba Iulia
Ilie Cioca - cat. M80; 800 m - locul 1 - 3’27”77 - RN; 1500 m - locul 1 - 6’55”66
Ovidiu Virgil Hulea - cat. M60: 60 m - locul 1 - 8”54; lungime - locul 1 - 4,90 m; 200 m - locul 1 - 29”42
CS Unirea Alba Iulia
Racz Endre cat. M55; înălțime, locul 1 – 1 ,25 m; 60 m - locul 3 - 8”62; 200 m - 30”43
Violeta Cârpaci cat. F40: 1500 m - locul 1 - 6’12”94; 3000 m - locul 1 - 12’55”19
Lucian Tatu cat. M45; 60 m - locul 2 - 7”86; 200 m - locul 3 - 28”47
CS Mica Romă Blaj
Aurelian Zăgrean cat. M45: 3000 m - locul 2 - 10’32”36
CSO Cugir
Călin Morar cat. M40: 800 m - locul 1 - 2’14”65; 1500 m - locul 2 - 4’35”19; 400 m - locul 2 - 58”21
Vasile Hârjoc cat. M75: 3000 m - locul 1 - 13’33”49; 1500 m - locul 1 - 6’13”77
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.