Pensii private obligatorii: Ce sume s-au adunat în conturile românilor

Pensii private obligatorii: Fondurile de pensii private aveau active în valoare de 201,6 miliarde lei, la finalul lunii decembrie 2025, în creștere cu 34% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

”Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei.

O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB”, menționează ASF.

Potrivit sursei citate, contribuțiile încasate în luna decembrie 2025 au fost în valoare de 1,88 miliarde lei, în timp ce contribuția medie a fost 408 lei.

La finalul lunii decembrie, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 131,05 miliarde de lei, respectiv 65%.

Acestea sunt urmate de acțiuni, cu 51,85 miliarde de lei (25,7%), și de obligațiuni corporative, cu 7,92 miliarde de lei (3,9% din total active).

ASF precizează că, luna decembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.458.638 de participanți.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.

