Connect with us

Actualitate

Pensii private obligatorii: Ce sume s-au adunat în conturile românilor

Publicat

acum O oră

Pensii private obligatorii: Fondurile de pensii private aveau active în valoare de 201,6 miliarde lei, la finalul lunii decembrie 2025, în creștere cu 34% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

”Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei.

O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB”, menționează ASF.

Potrivit sursei citate, contribuțiile încasate în luna decembrie 2025 au fost în valoare de 1,88 miliarde lei, în timp ce contribuția medie a fost 408 lei.

La finalul lunii decembrie, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 131,05 miliarde de lei, respectiv 65%.

Acestea sunt urmate de acțiuni, cu 51,85 miliarde de lei (25,7%), și de obligațiuni corporative, cu 7,92 miliarde de lei (3,9% din total active).

ASF precizează că, luna decembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.458.638 de participanți.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 22 de minute

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Actualitateacum O oră

Pensii private obligatorii: Ce sume s-au adunat în conturile românilor
Administrațieacum O oră

Clădirile administrative ale stadionului Cetate din Alba Iulia, reabilitate pe bani europeni. Investiție de 25 de milioane de lei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 5 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Clădirile administrative ale stadionului Cetate din Alba Iulia, reabilitate pe bani europeni. Investiție de 25 de milioane de lei
Administrațieacum o zi

CJ Alba stabilește reguli pentru dezvoltarea zonei turistice Trascău. Licitație pentru Planul de Amenajare a Teritoriului
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum O oră

Pensii private obligatorii: Ce sume s-au adunat în conturile românilor
portelan
Actualitateacum 6 ore

Uniunea Europeană a majorat brusc tarifele vamale la importurile de porțelan din China
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 5 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Evenimentacum 3 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 13 ore

Extrageri la LOTO duminică, 8 februarie: Reporturi uriașe la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc
Evenimentacum o zi

Festivalul PRAETORIAN GATES de la Alba Iulia va colabora cu cei de la DIRTY SHIRT, în calitate de ambasadori ai proiectului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 22 de minute

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 23 de ore

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu
Evenimentacum 2 zile

Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Copiii, frigul și teama de răceală: Trebuie sau nu scoși copiii afară când temperaturile scad? Ce ne spune, de fapt, știința
Actualitateacum 4 ore

Consultările privind noua lege a salarizării în Educație ar urma să înceapă în martie
Mai mult din Educatie