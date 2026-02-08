Consultările privind noua lege a salarizării în Educație ar urma să înceapă în martie 2026, potrivit unui mesaj transmis de liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, după o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

Nistor amintește că legea trebuie finalizată până la începutul verii, fiind un jalon asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Referitor la noua lege a salarizării, răspunsul primit a fost acela că, începând cu luna martie a.c., vor începe consultările cu partenerii sociali, asta pentru că până la începutul verii trebuie să fie finalizată, fiind o condiție impusă prin PNRR”, a transmis Marius Nistor, citat de Edupedu.

Legea salarizării unitare, unul dintre jaloanele importante din PNRR, este așteptată încă din 2023, dar a fost amânată în repetate rânduri.

Inițial, legea salarizării din sistemul bugetar ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie 2024, însă a fost amânată de politicieni în contextul anului electoral.

