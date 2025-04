Comitetul Politic al USR a votat pentru susținerea lui Nicușor Dan. Elena Lasconi amenință că va da în judecată partidul

Comitetul Politic al USR, întrunit joi, a votat în favoarea susținerii candidaturii lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din luna mai. Elena Lasconi amenință că va da în judecată partidul, după decizia de a-i retrage sprijinul pentru alegerile prezidențiale.

Au fost exprimate 225 de voturi dintr-un total de 248. Dintre acestea, 168 au fost în favoarea susținerii lui Nicușor Dan (75%), 50 de membri s-au pronunțat împotrivă (22%), iar șapte s-au abținut (3%), potrivit Agerpres.

Biroul Național al USR a decis miercuri să convoace Comitetul Politic pentru a vota susținerea la alegerile prezidențiale din luna mai a candidaturii lui Nicușor Dan.

Președinta USR, Elena Lasconi, a exclus o retragere a candidaturii sale din cursa pentru alegerile prezidențiale. Totodată, ea a spus că va rămâne la șefia partidului și nu își va da demisia.

Lidera USR a mai anunțat că îi va da în judecată pe cei care încearcă să facă „un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț”.

Votul dat joi de Comitetul Politic al USR se va repeta pe 24 aprilie

„Conform statului, Biroul Național poate să convoace Comitetul Politic într-un termen de 15 zile. Președintele poate să convoace comitetul politic în 24 de ore. I-am cerut Elenei Lasconi ieri să convoace Comitetul Politic de astăzi, ca un comitet politic formal, a refuzat acest lucru (…)

Tocmai de aceea votul de astăzi este o exprimare clară a voinței politice. Vom face încă un Comitet Politic în 24 aprilie în care vom repeta acest vot, cu aceeași oameni. Bineînțeles că votul va fi același, dar va fi formal, pentru arhivele partidului”, a spus Dominic Fritz, prim-vicepreședinte al USR.

Elena Lasconi a insistat în ședință să nu se dea un vot joi, pentru că ședința era una informală. Comitetul de conducere al partidului a decis însă să dea un vot.

Lasconi susține în continuare că nu se va retrage din campania pentru prezidențiale. Astfel, USR trebuie să clarifice cum va susține, inclusiv financiar campania pentru Nicușor Dan.

Elena Lasconi amenință că va da în judecată USR, după decizia partidului de a-i retrage sprijinul pentru alegerile prezidențiale pentru a-l susține pe Nicușor Dan, scrie mediafax.

Comitetul Politic este cel mai reprezentativ for statutar al partidului, format din membrii Biroului Național, președinții de filiale, parlamentari, europarlamentari, primarii USR și liderii de grup ai consilierilor locali.

Decizia de a-l susține pe Nicușor Dan a fost luată cu o largă majoritate a membrilor prezenți – 75% voturi fiind pentru susținerea candidaturii lui Dan, potrivit lui Dominic Fritz.

„Voința politică exprimată astăzi este clară: în fața riscului real ca România să ajungă să aleagă între doi candidați antieuropeni în turul doi – Victor Ponta și George Simion – USR a ales să facă ceea ce e corect pentru țară, nu ce este mai ușor pentru partid. Am pus orgoliile noastre deoparte și am luat decizia să îl susținem pe Nicușor Dan. Din respect pentru cetățeni, trebuie să spunem adevărul: Elena Lasconi nu mai are o cale să intre în turul doi”, a mai precizat Dominic Fritz, prim-vicepreședinte al USR.

