Connect with us

Eveniment

Lista drumurilor din județul Alba, pe care vor fi amplasta radare de supraveghere a traficului, luni 18 august

Radarele pe trepied

Publicat

acum 2 ore

Polițiștii din Alba au anunțat lista drumurilor din județ, pe care se vor afla radare de suraveghere a traficului. 

Amplasarea radarelor în data de 18 august 2025:

  • Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
  • Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
  • Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
  • Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
  • Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
  • Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
  • Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
  • Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
  • Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
  • Cugir – strada Victoriei
  • Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Elevii se întorc la școală
Evenimentacum 3 minute

Ghidul părinților pentru pregătirea copiilor de școală, fără stres și fără cheltuieli mari. Sfaturi utile
Radarele pe trepied
Evenimentacum 2 ore

Lista drumurilor din județul Alba, pe care vor fi amplasta radare de supraveghere a traficului, luni 18 august
Evenimentacum 11 ore

Horoscop săptămâna 18 – 24 august 2025. Schimbări sezoniere nu doar în natură, ci și în viețile noastre personale și profesionale
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Primărița din Vințu de Jos, Simona Cazan, a lansat un apel pentru ajutorarea familiei care deținea magazinul care a ars duminică
Administrațieacum 4 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 zile

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 3 zile

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktagon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 11 ore

Horoscop săptămâna 18 – 24 august 2025. Schimbări sezoniere nu doar în natură, ci și în viețile noastre personale și profesionale
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 12 ore

Numere câștigătoare Loto 17 august 2025 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

6 octombrie - Ziua mondială a mersului pe jos
Actualitateacum 17 ore

Beneficiile mersului pe jos: de la prevenirea bolilor, la claritate mentală
Evenimentacum 21 de ore

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 12 ore

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi
Educațieacum 2 zile

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Mai mult din Educatie