Compania low cost Ryanair își retrage toate cursele de pe Aeroportul Sibiu, până în martie. Care este motivul

Bugetul de stat pentru anul 2023 a fost aprobat miercuri de Parlament. În ceea ce privește finanțările programelor pentru antreprenori, potrivit ministrului Antreprenoriatului şi Turismului, alocările sunt mai mici față de necesarul estimat.

„În bugetul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului pe anul 2023 regăsim o sumă de 5,6 miliarde de lei la credite de angajament şi de 4 miliarde de lei la credite bugetare.

Făcând analiza sumelor alocate de către Ministerul de Finanţe nu am motive să fiu foarte optimist pentru anul 2023 întrucât în valori absolute suma alocată pentru funcţionarea ministerului şi în special pentru programele pe care le-am pregătit în cursul anului 2022 şi sunt pregătite în proporţie de 100%, suma alocată efectiv ministerului este de doar 1,8 miliarde de lei, în condiţiile în care noi am fi avut nevoie de credite bugetare de aproximativ 3,6 miliarde de lei.

Nu ne va fi uşor, rămâne de văzut ce se va întâmpla pe parcursul anului odată cu rectificările”, a declarat, marţi, ministrul de resort, Daniel Cadariu, în comisiile reunite de buget-finanţe din Parlament, potrivit Agerpres.

Se așteaptă rectificare de buget pentru Start-Up Nation

Acesta a precizat că, pentru anul viitor, doar unul dintre programe are sumele alocate în totalitate, respectiv programul Femeia Antreprenor, iar în ceea ce priveşte cele două componente ale programului Start-Up Nation va fi nevoit să aştepte rectificarea pentru a putea onora contractele.

„Din păcate în ce priveşte cele două componente ale programului Start-Up Nation, vom fi nevoiţi să aşteptăm rectificarea din a doua jumătate a anului pentru a putea onora contractele pe care se vor încheia la începutul anului următor şi nu sunt puţine. Vor fi 11.000 de astfel de contracte.

Faţă de cerinţele ministerului, pe unul dintre programele noastre, discutat intens şi în spaţiul public, dar şi la nivel guvernamental, am primit alocare 0. Nu ascund faptul că în dimineaţa aceasta am avut o întâlnire cu industria de profil şi realmente nu ştiu ce răspunsuri să dau, în condiţiile în care am discutat de-a lungul timpului inclusiv cu Ministerul de Finanţe şi existau anumite speranţe”, a subliniat Cadariu.

Pachet de programe pe 2023

Potrivit sursei citate, din acest buget, doar aproximativ 180 milioane de lei sunt pentru funcţionarea efectivă ministerului, care are în prezent 586 de posturi, dintre care 91 nu sunt ocupate şi 234 de posturi în agenţii, suma alocată fiind de 80 de milioane de lei, iar pentru diferenţa sunt doar cheltuieli de personal.

„Suntem pregătiţi cu un pachet de peste 10 programe maturate pe care am trebui să le derulăm în cursul anului 2023. Rămâne speranţa ca la momentul rectificării să vedem dacă vom primi sumele necesare pentru a le putea derula”, a mai spus Cadariu.

Pe zona de turism, ministrul a subliniat că sunt în jur de 25 de programe de investiţii, în valoare de 1,8 miliarde de lei, suma fiind alocată în bugetul pe 2023.

Lista programelor de finanțare bugetate pentru lansare în 2023 (IMM-uri):

Anul viitor, sunt programate pentru lansare fondurile de Microindustrializare și Comerț-Servicii, alături de alte finanțări noi, potrivit startupcafe.ro

Programul național multianual de microindustrializare : 500.000 de lei (circa 100.000 de euro) finanțare de la stat pentru fabrici mici (maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile); fonduri alocate pentru înscrieri și plăți

: 500.000 de lei (circa 100.000 de euro) finanțare de la stat pentru fabrici mici (maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile); fonduri alocate pentru înscrieri și plăți Programul Comerț-Servicii (de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață): finanțare pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii (echipamente, spații de lucru, mijloace de transport, pachet digital

(de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață): finanțare pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii (echipamente, spații de lucru, mijloace de transport, pachet digital Programul de accelerare a întreprinderilor mici si mijlocii: acordarea de credite cu dobânzi subvenționate, pentru investiții (circa 80 de beneficiari)

acordarea de credite cu dobânzi subvenționate, pentru investiții (circa 80 de beneficiari) Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – ajutor de minimis pentru firme/ dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice / investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement/ formarea profesională a personalului HoReCa (inițial, finanțări 200.000 de euro/beneficiar).

– ajutor de minimis pentru firme/ dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice / investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement/ formarea profesională a personalului HoReCa (inițial, finanțări 200.000 de euro/beneficiar). Programul de promovare a exporturilor: sprijin financiar pentru participarea la târguri și expoziții internaționale și misiuni economice în străinătate

Pentru programul HoReCa nu au fost alocate fonduri.

Lista programelor IMM 2022 cu plăți prevăzute în 2023

Programul Start-Up Nation Romania : contractarea a 11.000 de beneficiari eligibili/ plata doar pentru jumătate dintre ei, potrivit estimărilor; necesar suplimentare la rectificare bugetară

: contractarea a 11.000 de beneficiari eligibili/ plata doar pentru jumătate dintre ei, potrivit estimărilor; necesar suplimentare la rectificare bugetară Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii/ Femeia Antreprenor: finanțarea a aproximaativ 1000 de beneficiare

Programe pentru autorități publice 2023:

Program de marketing și promovare turistică: MAT va derula campanii de promovare a României ca destinație turistică

Dezvoltarea produselor turistice: bani primăriilor pentru investiții în turism

Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri: granturi de 500.000 de lei pentru 10 universități (înființare de incubatoare destinate start-up-urilor fondate de studenți/ parteneriat cu autoritățile locale).

Programul IMM Invest

Ministerul Finanţelor anunţă că va continua şi anul viitor sprijinirea antreprenorilor şi a întregului sector IMM, prin prelungirea aplicării schemei de ajutor de stat IMM Invest Plus până pe data de 31 decembrie 2023. Plafonul total al garanţiilor crește la 20,25 miliarde lei, de la 17,75 miliarde lei, cât a fost în 2022.

Programele se derulează prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) şi Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Bugetul schemei de ajutor de stat se va majora de la 1,930 miliarde de lei la peste 2,881 miliarde de lei, iar numărul maxim de beneficiari estimaţi creşte astfel de la 24.786 la 26.708, potrivit ministerului.

„Ajutoarele de stat vor fi acordate sub forma de garanţii pentru împrumuturi şi granturi ce vor acoperi comisionul de risc, precum şi comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, iar dobânzile aferente creditelor vor fi subvenţionate pe o perioadă de până la 12 luni”, precizează MF, potrivit Agerpres.