Tragedie la Bucerdea Grânoasă. Un bărbat din localitate a decedat după ce a fost prins sub o remorcă

Tragedie la Bucerdea Grânoasă. Un bărbat din localitate a decedat miercuri, 13 august, după ce a fost prins sub o remorcă, în timp ce efectua activități agricole.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 august 2025, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Bucerdea Grânoasă, o persoană ar fi fost prinsă sub o remorcă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, în timp ce efectua activități agricole, a fost prins sub o remorcă.

Din nefericire, bărbatul a suferit leziuni corporale incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a se stabili circumstanțele în care s-a produs acest eveniment.

