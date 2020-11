Comuna Ciugud, campioană națională în digitalizare. Premiul, obținut în cadrul Galei Dezvoltării Durabile

Comuna Ciugud a fost premiată, miercuri, 25 noiembrie, pentru proiectele de digitalizare implementate, în cadrul Galei Dezvoltării Durabile, eveniment național organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.

Din cauza pandemiei, Gala Dezvoltării Durabile s-a desfășurat online, iar ediția din acest an a cuprins șapte domenii: Echitate, Educație, Sănătate, Apă, Schimbări Climatice, Consum și Producție și Digitalizare. La fiecare dintre aceste categorii a fost acordat un premiu unei instituții, organizații sau companii, iar câștigătorii au fost declarați campioni pentru performanța realizată în domeniile lor de activitate.

„Premiul obținut în cadrul Galei Dezvoltării Durabile ne onorează, dar în același timp ne responsabilizează să continuăm munca pentru digitalizarea totală a administrației publice locale. Satul românesc are nevoie de digitalizare și ne bucură faptul că Guvernul României a decis în acest an să dezvolte conceptul „smart village” folosind, ca studiu de caz, comuna Ciugud. Digitalizarea nu este un moft, ci o responsabilitate pe care o avem toți cei care lucrăm în administrația locală sau centrală. Cetățeanul are dreptul la servicii digitale, iar pandemia ne-a demonstrat cât de importante sunt pentru orice instituție din România. Sper că situația actuală a reprezentat pentru toți decidenții un semnal de alarmă că România trebuie să devină smart, iar acest lucru trebuie făcut prin armonizarea legislației, eliminarea birocrației și prin investiții în soluții de digitalizare și în pregătirea funcționarilor pentru a ști să le folosească”, a spus Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.

La Gală au fost prezentate și premiate 7 organizații, considerate campioane autentice ale dezvoltării durabile:

1. Universitatea București, prin proiectul Geoparcul Țara Hațegului, este un model de campion pentru domeniul ECHITATE;

2. Compania Ascendia, care a realizat platforma educațională colaborativă Livresq, a performat la domeniul EDUCAȚIE ;

3. Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă a fost extrem de implicată în rezolvarea crizei anului 2020 și continuă o activitate de mare succes de aproape un deceniu în domeniul SĂNĂTATE ;

4. Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 inovează permanent, dezvoltă proiecte de dezvoltare locală foarte aplicate și atrage atenția asupra domeniului APĂ;

5. Clusterul inovativ Green Energy Cluster are o viziune integratoare, cu rezultate nu doar în zona economică și construcție socială, ci și în domeniul SCHIMBĂRI CLIMATICE;

6. Kaufland România a performat la domeniul CONSUM ȘI PRODUCȚIE ;

7. Primăria Comunei Ciugud din județul Alba este un pionier al modului în care au înțeles să adopte DIGITALIZAREA administrației publice în beneficiul cetățenilor.

Elemente de background:

În prezent, Ciugudul este promotor național al conceptului „smart village” implementând numeroase soluții inovatoare pentru a fi mai aproape de cetățean. „Smart Village” înseamnă o comunitate rurală care se dezvoltă folosind inteligent resursele locale și soluții tehnologice inovatoare, dar păstrând identitatea rurală. Ciugudul a implementat deja mai multe soluții „smart” în comunitate pentru reducerea costurilor administrative, pentru a fi mai aproape de cetățean sau pentru a proteja mediul înconjurător. Astfel, comuna este prima din România care are automate de plată pentru taxe și impozite locale montate în fiecare sat, oferă cetățenilor aplicații și o platformă smart cu servicii publice digitale. De asemenea, comuna a introdus iluminat inteligent și un sistem inteligent de supraveghere video pentru prevenirea faptelor antisociale, folosește un autoturism electric în activitatea curentă sau își asigură electricitatea cu ajutorul unei microcentrale eoliene și cu sistemele inteligente de panouri fotovoltaice. Ciugud este localitatea din România care are cele mai multe stații gratuite de încărcare pentru autoturismele electrice (un punct de încărcare la 1000 de locuitori).

Unul dintre cele mai importante proiecte implementate de comuna Ciugud este „Ciugud Smart School”, proiect prin care, în anul 2019, a înființat prima „școală inteligentă” din mediul rural din România. Proiectul a devenit un exemplu național fiind intens promovat de mass-media și devenind totodată un model de bune practici în documentele de lucru ale Ministerului Educației și Cercetării. În acest context s-a născut programul de mentorat al Școlii Gimnaziale Ciugud prin care zeci de comunități rurale din întreaga țară sunt susținute cu informații pentru a-și implementa soluții tehnologice care să permită e-educația.

„Școala inteligentă” a devenit astfel un concept național menit să demonstreze că tehnologia poate fi soluția prin care educația se poate dezvolta în mediul rural și copiii pot fi atrași spre procesul de învățare folosind soluții tehnologice inovatoare și inedite.