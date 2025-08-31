Connect with us

Comuna Unirea va avea în curând un centru de colectare prin aport voluntar. Ce tipuri de deșeuri vor putea preda localnicii

Comuna Unirea va avea în curând un centru de colectare prin aport voluntar. Primăria Unirea a lansat pe 26 august, în platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru construirea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comună.

Valoarea totală estimată a investiției este de 2.523.857,38 de lei, fără TVA. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit documentației, proiectul vizează înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar ce va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to- door”, respectiv:

  • deşeuri reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale,
  • fluxurile speciale de deșeuri – deşeuri voluminoase, deşeuri textile, deşeuri din lemn, mobilier, deşeuri din anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deşeuri de gradină, deşeuri din construcții și demolări.

Centrul urmează să fie construit pe un teren în suprafață de 5.500 mp aflat în intravilanul localității Unirea.

Centrul de colectare prin aport voluntar va avea o suprafață betonată de 2.391,21 mp și o copertină pe structură metalică ușoară pe o suprafață de 373,5 mp.

Pe teren se vor executa următoarele lucrări:

  • Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri şi circulaţia autoturisemlor cetățenilor care aduc deşeuri, respectiv a camioanelor (cap tractor)
    care aduc/ridică containerele de mai sus;
  • Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă;
  • Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
  • Zonă verde cu gazon şi plantație perimetrală de protecţie;
  • Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecţia containerelor deschise;
  • Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oţel, cu poartă de acces culisantă — acţionare manuală;
  • În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor).

Pe lângă lucrările de amenajare descrise, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări:

  • Container de tip baracă pentru administraţie — supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule şi două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetăţenii care aduc deşeuri;
  • Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini păsări);
  • Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanţi, medicamente expirate, baterii);
  • Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deseurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile;
  • Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deşeurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari — frigidere, televizoare, etc.) şi a celor de mobilier din lemn;
  • Două containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticlă — geam, respectiv sticle/ borcane/recipiente;
  • Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deşeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc);
  • Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcţii, moloz;
  • Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
  • Două scări mobile metalice (oţel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte;
  • Stâlpi de iluminat şi camere supraveghere

Containerele închise sunt următoarele:

  • Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre-de animale mici de casă
  • Containerele prevăzute cu presă pentru colectarea deseurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile
  • Containerele pentru colectarea deşeurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic şi a celor de mobilier din lemn
