COMUNICAT Bogdan Lazăr-ALDE, despre Voicu Paul: ”Aștept demisia de onoare a acestui păpușar lăsat moștenitor de marele jupân”

Pentru mulți cetățeni racordarea la rețelele de gaze naturale este o mare problemă, iar multe administrații locale se luptă de ani de zile cu birocrația excesivă pentru a introduce gazul în satele și orașele României, susține deputatul PNL Sorin Bumb. „Toate aceste probleme vor fi însă eliminate în viitor datorită unor modificări pe care eu, alături de colegii mei din PNL, le-am introdus la Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, lege care în această după-masă va fi dezbătută pe articole iar mâine va intra la vot final în Plenul Camerei Deputaților, de unde va merge direct la promulgare”, a explicat Bumb.

„Modificările pe care le-am introdus în această lege, vizează atât securitatea energetică a românilor, cât și ușurarea conectării lor la rețelele de gaz metan și mai ales scăderea semnificativă a costurilor pe care ei trebuie să le plătească pentru a se racorda. Pe partea de securitate energetică, am introdus în lege obligativitatea asigurării cantității de energie necesare pentru funcționarea Sistemului Energetic Național, înainte de a vinde energia la export. Mai simplu spus, după ce românii au asigurată energia pentru consumul intern, producătorii sunt liberi să vândă și la export.

În ceea ce privește racordarea la rețele și construirea de noi rețele, am plecat de la principiul că nu este normal ca administrațiile publice sau consumatorul final, cetățeanul, să suporte singuri aceste costuri și apoi să mai și predea gratuit distribuitorilor rețelele făcute pe banii lor. Această practică a făcut ca ani de zile cetățenii să suporte costuri foarte mari pentru racordarea la gaze, acolo unde existau deja rețele de distribuție, dar și a împiedicat construirea de noi rețele în localitățile în care nu era încă băgat gazul, deși și administrațiile locale și cetățenii doreau acest lucru. După cum știți, am început această luptă încă de acum doi ani și am introdus deja primele modificări în legislație, simplificând circuitul de autorizare și declarând rețelele de gaze drept rețele de utilitate publică, ceea ce va permite finanțarea realizării lor din bani europeni. Acum, am introdus o serie de noi modificări, care să ușureze și mai mult acest parcurs. Astfel, de acum înainte va fi permisă concesionarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și unei singure unități administrative, iar extinderea rețelelor va trebui făcută, dacă există cerere, în toate localitățile aparținătoare ale unei unități administrative, nu doar în centrul administrativ. În plus, inclusiv racordurile și stațiile de reglare-măsurare-predare devin obiective de interes public, iar racordarea noilor solicitanți la sistemul de transport al gazelor trebuie făcută obligatoriu în maxim 180 de zile, cheltuielile necesare pentru aceasta urmând să fie apoi recuperate din tariful de transport al gazelor. De asemenea, toți solicitanții care doresc racordarea la sistemul de distribuție a gazelor – aici fiind vorba despre consumatorii casnici, despre cetățenii care doresc să își racordeze locuința la gaze – vor trebui să fie conectați în maxim 90 de zile de la obținerea autorizației de construcție, iar costurile privind aceste lucrări se vor recupera nu direct din buzunarul lor, ca până acum, ci din tariful de distribuție perceput de firma de gaze. Astfel cetățenii nu vor mai trebui să se împrumute la bănci ca să-și permită să se racordeze la gaze, ci firma va fi obligată sa-i racordeze pe cheltuiala sa, urmând ca apoi să-și recupereze banii treptat, din tarifele de distribuție care sunt incluse în prețul de furnizare al gazului. Aceste diferențe de tarif vor fi însă nesemnificative, pentru că vor fi suportate în ansamblu, regăsindu-se în tariful general de distribuție, care este oricum destul de mic.

O altă măsură vizează firmele mici, aflate în special în spațiul rural, de genul micilor ateliere de producție, ferme sau pensiuni, care au nevoie de gaze, dar care nu puteau să se racordeze din cauza prețurilor prohibitive. Astfel, în cazul clienților finali non-casnici, care se află la mai mult de 2500 de metri distanță de conducta de gaz, operatorul de distribuție va avea obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de extindere și branșare a clientului final non-casnic, aflat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distribuție. Contravaloarea vă fi aici inclusă în tariful de distribuție, iar termenul de realizare a racordării este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire.

Toate aceste modificări, pe care le-am susținut personal, au primit deja avizul comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților, astăzi vor fi discutate pe articole, iar mâine vor intra la vot final în plenul Camerei, unde sunt sigur că vor fi aprobare în această formă. Sunt măsuri de bun simț, care vor ajuta foarte mult atât economia locală și micile firme, cât și consumatorii casnici, care se vor putea racorda cu ușurință la gaze, fără să mai trebuiască să plătească sume uriașe, cum se întâmpla până acum”, a transmis, într-un comunicat, deputatul PNL de Alba, Sorin Ioan Bumb, vicepreședinte al Comisiei pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților.