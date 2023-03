Comunicat Călin Matieș, despre cazul sarcofagului distrus la Alba Iulia: Primăria era obligată să facă descărcarea arheologică

Ceea ce s-a întâmplat la Alba Iulia este regretabil, detestabil și impardonabil. Aici deja nu mai vorbim despre o gafă zilnică a primarului Gabriel Pleșa și a Primăriei Alba Iulia (în calitate de proprietar al Cimitirului respectiv), ci de o călcare în picioare nu doar a legilor acestei țări, ci și a istoriei continentului european. Un vestigiu de 1.700 de ani să fie distrus la modul atât de brutal și inconștient, pe o proprietate gestionată de Primăria Alba Iulia este ceva ce nu poate rămâne nepedepsit.

Am luat legătura deja cu Dl Ministru Lucian Romașcanu și am discutat această speță, fiind amândoi de acord că este o situație de o gravitate extremă. Conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, Primăria Alba Iulia era OBLIGATĂ să facă descărcarea arheologică înainte de a se face săpături în interiorul sitului Orașului Istoric Apulum, așa cum este încadrată această zonă. Sau, în cazul în care nu se făcea descărcarea arheologică, săpăturile în mod OBLIGATORIU trebuiau efectuate sub observație arheologică!!!

Sigur că această crimă împotriva unui vestigiu de importanță istorică imensă pentru trecutul acestei părți a fostului Imperiu roman (pentru care Alba Iulia este un centru turistic de importanță națională) NU poate și nu trebuie să rămână nepedepsită. Iar dacă informațiile mele se confirmă și într-adevăr totul s-a făcut pe repede înainte și primarul Pleșa s-a opus cu rea credință și, evident, proastă știință, atunci voi cere public nu doar demisia, ci și anchetarea acestor fapte.

LEGEA nr. 216 din 14 noiembrie 2019 pentru modificarea art. 7 alin. (2) și (3) și a art. 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare prevede stipulează următoarele: (3) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară obținerea autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de construire pentru extinderea cimitirelor în funcțiune în zone prevăzute cu funcțiunea de cimitir în documentația de urbanism, executarea însemnelor, a bordurilor sau a împrejmuirilor locurilor de înhumare, pentru realizarea de obeliscuri sau a altor lucrări de artă plastică în cimitir. Atenție însă: legea nu face referire la vestigii istorice, cum este cazul Cimitirului din Alba Iulia, care este clasificat în această categorie de către Ministerul Culturii.

Este clar oricum pentru toată lumea: conform Art 25 din OG 43/2000 „Efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, în absența certificatului de descărcare de sarcină arheologică, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Iar dacă primarul Pleșa, ca și reprezentant al administrației publice locale a dat vreun astfel de ordin să fie călcat cu buldozerul un astfel de vestigiu, tocmai prin interzicerea efectuării descărcării arheologice, mă aștept ca organele de cercetare să îi pedepsească pe infractori. Chiar dacă autorul moral ar putea purta numele de Gabriel Pleșa… Toți suntem egali în fața LEGII!

Senatorul PSD, Călin Matieș

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News