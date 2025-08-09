Concurs de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”, organizat de ATE Trascău Corp

Asociația de Turism și Ecologie Trascău Corp Zlatna organizeză un concurs de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”. Concursul este lansat cu ocazia Cupei „Trascău”, ediția XXI-a, ce va avea loc în perioada 22-24 august la Necrilești, comuna Întregalde.

„După cum se știe, florea de colț din Cheile Întregalde crește la cea mai joasă altitudine din Europa. Regulile sunt simple: trimiți o fotografie în care să fie surprinsă floarea de colț din zona Întregalde”, au transmis reprezentanții ATE Trascău Corp.

Perioada de trimitere a fotografiilor: 22 august- 2 septembrie.

Jurizare: 2 septembrie – 5 septembrie.

Poza va fi transmisă pe adresa trascaucorp@gmail.com, însoțită de următoarele informații:

numele și prenumele celui care a realizat fotografia,

numele fotografiei,

data realizării.

Fiecare participant la concurs poate trimite pe adresa de e-mail maximum 3 fotografii în format digital, rezoluție minimă 300 dpi.

„Este în sarcina participanților să găsească locația florii de colț. În cazul uneia dintre ele, putem spune că este vizibilă din drum, peste apă. La concurs, vom divulga și alte locații.

Participanţii trebuie sa aibă drept de autor sau drept de folosinţă asupra fotografiilor trimise în concurs. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care aceste fotografii nu aparţin celor care le-au trimis. Competitorii cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor trimise în concurs”, au mai transmis organizatorii.

Juriul este compus din fotografii: Florin Constantenec, Ștefan Dragomir și Iulia Maria Zaharie.

Premierea va fi organizată în cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor la sate”, 6-7 septembrie, la Întregalde.

Premii:

Locul I – 150 lei, plus surprize

Locul II – 100 lei, plus surprize

Locul III – 50 lei, plus surprize

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News