Comunicat de presă PNL, Cristian Alexandru Albu: Restart liberal pentru administraţia locală din Abrud

Pentru că procesul obținerii unui vin de calitate implică numeroase provocări, mai ales dacă acesta se realizează în propria gospodărie, specialiștii companiei Jidvei au pregătit pe site-ul campaniei o secțiune specială de întrebări și răspunsuri cu privire la diferitele etape ale vinificației. De asemenea, echipa noastră a inclus în această secțiune și o serie de recomandări și sfaturi menite să ușureze parcurgerea fiecărui pas al procesului de vinificare.

Această secțiune este accesibilă pe siteul mustdejidvei.ro.

1. De ce nu fermentează mustul?

Fermentarea mustului este un proces decisiv pentru obținerea unui vin de calitate, iar gospodarii trebuie să fie extrem de atenți la temperatura încăperii în care este ținut mustul.

Pentru procesul de fermentare, temperatura este foarte importantă. În funcție de acest aspect pot apărea situații în care vinul fie fermentează prea repede sau prea lent, fie nu fermentează deloc. De regulă, perioada de fermentare este de două, trei săptămâni, nu mai mult, iar temperatura optimă de fermentare este de 15-20°C. La o temperatură mai mică de 15°C, procesul de fermentație se desfășoară cu dificultate, iar la 10°C acesta poate să dureze mai mult de două-trei luni.

2. De ce fermentează mustul prea repede?

O altă problemă des întâlnită în obținerea vinului în gospodărie este legată de faptul că mustul fermentează mult prea repede, iar vinul obținut nu are calitățile și aspectul pe care vi-l doriți.

Fermentarea rapidă a mustului se produce atunci când acesta este ținut la o temperatură mai mare de 20°C. Este foarte bine ca mustul să fie ținut la fermentat în pivniță. Dacă este păstrat afară, toamna, temperatura este mult prea mare și mustul va fermenta în 2-3 zile. Perioada este prea scurtă pentru a lăsa să se contureze aromele și aspectul vinului, ceea ce conduce la obținerea unui vin fără caracteristici deosebite.

3. Când se trage vinul de pe drojdie?

Recomandăm gospodarilor să tragă vinul de pe depozitul de drojdie imediat ce procesul de fermentare a fost încheiat, tocmai pentru a evita situația în care drojdia intră în descompunere și afectează calitățile gustative ale vinului.

4. Cum se trage vinul de pe drojdie?

Trasul de pe drojdie implică separarea vinului de sedimentele de drojdii depuse pe fundul vasului.

Vinul se trage de pe drojdie în alt vas sau recipient, se golește drojdia și se spală vasul în care a fost inițial mustul, iar apoi se pune la loc. După aproximativ 3 săptămâni după ce vinul a fost tras și dacă acesta s-a limpezit complet, se poate depozita în sticle de sticlă de 750 ml pentru o păstrare îndelungată.

5. De ce nu se limpezește vinul?

Potrivit specialiștilor noștri, dacă vinul nu este tras de pe drojdie imediat după ce s-a încheiat procesul de fermentare, limpezirea se produce mai greu.

Răbdarea este un aspect esențial în obținerea unui vin bun. Dacă vinul este consumat când este încă tulbure, în mod cert gustul și culoarea nu vor fi cele specifice unui vin de calitate. Limpezirea vinului este ultima etapă a procesului de vinificație și dacă, până la acel moment, s-au respectat toți pașii, este păcat să nu aveți răbdarea necesară pentru a obține un vin desăvârșit. La aproximativ o lună de la fermentație, vinul ar trebui să fie limpede.

6. Ce rol are sulful?

Specialiștii Jidvei recomandă ca tragerea vinului de pe drojdie să se realizeze cu protecție de sulf. În general, doza de sulf recomandată este de 0,5-1 ml la fiecare litru de vin.

Sulful protejează vinul împotriva oxidării. Cantitatea recomandată este de maximum 1 ml de sulf la un litru de vin. Se pot adăuga și 0,5 ml de sulf la un litru, dacă vinul va fi consumat mai repede, în 2-3 luni.

Este foarte important ca, după ce se trage vinul, vasul să fie ținut tot timpul plin. De exemplu, dacă s-au consumat 5-10 litri, este indicat să trageți vinul într-un vas mai mic care să fie plin tot timpul.

7. De ce se vinde mustul la kilogram si nu la litru?

Mustul se vinde la kilogram și nu la litru datorită densității acestuia. Concentrația de zahăr dă greutatea și densitatea mustului. Astfel, în funcție de concentrația de zahăr, cantitatea poate scădea sau poate crește. De exemplu, la 200 grame de zahăr, echivalarea unui kilogram de must în litri este de aproximativ 910 ml.

8. Cât zahăr se adaugă pentru a crește volumul de alcool?

Mustul de Jidvei are o concentrație de 180 de grame de zahăr pe litru, ceea ce ar duce la obținerea unui vin cu aproximativ 11 volume de alcool. Pentru cei care doresc să păstreze vinul un timp îndelungat sau preferă vinurile mai alcoolizate, recomandarea este să se adauge câte 17 grame de zahăr la litru pentru fiecare volum de alcool dorit, în plus față de ce are mustul. Zahărul este un conservant natural, iar un volum mai mare de alcool permite păstrarea vinului obținut pe o perioadă îndelungată.

9. În ce condiții trebuie păstrat vinul de casă?

Șase reguli de urmat în depozitarea vinului:

– păstrați vinul departe de lumină;

– păstrați vinul la o temperatură ideală de 10°C – 12°C;

– umiditatea perfectă pentru depozitarea vinului este între 50 și 80%, astfel încât dopul să nu sufere modificări și să permită pătrunderea aerului în sticlă;

– țineți sticlele de vin în poziție orizontală, astfel încât dopul să fie mereu umed;

– țineți sticlele de vin într-un loc de unde nu va fi nevoie să le mișcați prea des;

– dacă alegeți să păstrați vinul în recipiente de capacitate mare, asigurați-vă că vasul este ținut mereu plin, deoarece orice cantitate de oxigen care pătrunde în vas va duce la oxidarea vinului și la modificări ale culorii și gustului.