Burse școlare 2025-2026: Burse de merit pentru maximum 15% dintre elevii dintr-o clasă, cu media peste 9. PROIECT

Burse școlare 2025-2026. Metodologia-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026 a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării în consultare public. Potrivit proiectului, bursele de merit se vor acorda pentru maximum 15% din elevii unei clase cu medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

De asemenea, bursele sociale pentru elevii care provin din familii monoparentale nu mai există. Elevii pot primi bursă socială doar dacă se încadrează la bursele sociale condiționate de venit, potrivit proiectului, citat de edupedu.ro.

Tipuri de burse în anul şcolar 2025-2026

Potrivit proiectului, pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, se acordă următoarele tipuri de burse:

burse de merit, pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;

burse sociale, pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;

burse tehnologice, pentru elevii din învăţământul profesional, inclusiv dual;

burse pentru mame minore, pentru elevele reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere.

Pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, se acordă următoarele tipuri de burse:

sociale, pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi, nivel primar, gimnazial şi liceal, dacă sunt şcolarizaţi fără taxe;

tehnologice, pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul profesional, inclusiv dual, dacă se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite în metodologia-cadru.

Valoarea burselor în anul școlar 2025-2026

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, organ consultativ al Ministerului Educației, în ședința din 8 august 2025, a aprobat cuantumul burselor după

cum urmează:

bursa de merit – 450 lei/lună;

bursa socială – 300 lei/lună;

bursa tehnologică – 300 lei/lună.

De asemenea, pentru mame minore reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere, bursa lunară este de 700 lei/lună, conform art. 1081 alin. (14) din Legea nr. 198/2023.

Totodată, elevii pot beneficia şi de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autoritatea publică locală sau judeţeană. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

Burse școlare 2025-2026. Acordarea burselor de merit

Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent mai mare sau egală cu 9,00.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional şi dual mai mari sau egale cu 9,00.

Se vor utiliza criterii specifice de departajare, elaborate de Comisia de management al burselor, pentru situațiile în care în clasă, există mai mulţi elevi cu media generală anuală, media notelor pe primele 2 intervale de cursuri pentru elevii din clasa a V-a, respectiv, media de admitere pentru elevii din clasa a IX-a, egală cu a elevului de pe ultima poziţie din lista beneficiarilor de burse de merit.

Criteriile specifice sunt stabilite prin decizia consiliului de administrație a unității de învățământ, avizată de inspectoratele școlare județene (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) în termen de 2 zile de la data înregistrarii solicitării la inspectorat. Avizul ISJ/ ISMB este un aviz consultativ.

Calcularea numărului de beneficiari, corespunzător procentului de 15% din efectivul de elevi din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, se face, prin rotunjire la numărul întreg imediat superior numărului fracționar obținut.

pentru elevii din clasa a V-a, media care stă la baza acordării burselor de merit se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent.

pentru elevii din clasa a V-a, listele beneficiarilor se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obţin rezultatele şcolare şi se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârşitul cursurilor din anul şcolar respectiv.

Pentru nivelul gimnazial organizat în sistem simultan, calculul numărului de beneficiari ai burselor de merit se face pentru fiecare clasă separat.

În cazul claselor cu dublu profil sau dublă specializare/calificare şi în cazul claselor mozaic calculul numărului de beneficiari ai burselor de merit se face pe clasă, nu pe profil/specializare/calificare sau disciplină sportivă.

Bursele de merit se acordă la propunerea profesorului diriginte, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri.

În cazul în care sunt mai mulți beneficiari cu medii egale și depășesc procentul de maximum 15% din efectivul de elevi trebuie să depună și documente conform criteriilor de departajare.

Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unităţii de învăţământ lista cu elevii propuşi pentru bursa de merit în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar, pentru elevii din clasele VI – XII, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.

Profesorul diriginte sprijină elevii majori, părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori şi coordonează procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor.

Burse școlare 2025-2026. Acordarea burselor sociale

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic, din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice, precum şi pentru prevenirea abandonului şcolar.

Bursa socială se acordă la cerere, în funcţie de situaţia materială/socială/medicală a elevului.

Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii, datelor cu caracter personal şi informaţiilor referitoare la situaţia de dificultate în care se află.

Bursa socială se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă de zi, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în Școala din spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

elevi proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

elevi cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net, pe membru de familie, supus impozitării;

elevi cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital” sau la domiciliu, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi care revin după şcolarizarea din cadrul „Şcolii din spital” în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Documente necesare pentru acordarea burselor sociale

Pentru obţinerea bursei sociale, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la secretariatul unității de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar, de către părinții/reprezentanţii legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale sunt:

cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;

declaraţie pe propria răspundere privind veniturile nete, obţinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

documente doveditoare ale componenţei familiei: certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte referitoare la starea civilă de la momentul depunerii cererii, certificatul de divorţ şi convenţia notarială încheiată în cadrul procesului de divorţ cu copii minori, sentinţă judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinţi, certificat de deces, decizia instanţei de menţinere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinţilor dispăruţi, după caz.

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidenţă de către medicul de la cabinetul şcolar/medicul de familie – acolo unde nu există medic şcolar.

Prin excepție, acordarea burselor sociale pentru elevii proveniţi din familii care beneficiază de venit minim net de incluziune se face în urma comunicării la inspectoratele şcolare, de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a listei elevilor înscriși în învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.

Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi a căror situație financiară/socială/medicală s-a modificat pe parcursul anului școlar și fac dovada încadrării în condiţiile prevăzute.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii familiei. Prin venituri nete se înţelege totalitatea sumelor primite/realizate de fiecare membru al familiei.

Nu primesc bursa socială în perioada vacanţei de vară:

elevii care nu au promovat anul şcolar;

elevii care la sfârşitul cursurilor anului şcolar sunt corigenţi la mai mult de o disciplină şi au acumulat mai mult de 20 de absenţe nemotivate/an. Bursa pe perioada vacanţelor nu este suspendată dacă este îndeplinită doar una dintre cele două condiții;

absolvenţii învăţământului gimnazial care nu au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;

elevii care repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale.

Pentru elevii din anii terminali, bursele sociale se acordă şi în perioada primei sesiuni a examenului naţional de bacalaureat sau a examenului de certificare a calificării profesionale, până la comunicarea rezultatelor finale, cu condiţia ca elevii bursieri să se prezinte la examene.

Acordarea burselor tehnologice

Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor înmatriculaţi în cadrul specializărilor din învăţământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.

Elevii declaraţi repetenţi la finalul anului şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă. Fac excepție elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, inclusiv dual.

Prin excepție, beneficiază de bursă tehnologică elevii care repetă anul școlar din motive medicale.

Bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiţionată de depunerea unei cereri în acest sens.

Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unităţii de învăţământ lista cu elevii propuşi pentru bursa tehnologică, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit şi cu bursa socială.

Acordarea burselor pentru mamele minore

Bursa pentru mamele minore reprezintă o formă de sprijin a acestora în vederea participării la educaţie și pentru prevenirea abandonului școlar.

Bursa se acordă elevelor din învăţământul preuniversitar de stat, reintegrate într-o unitate de învăţământ, care frecventează cursurile de zi şi au copil/copii propriu/proprii în întreţinere.

În vederea acordării bursei pentru mamele minore părinţii/reprezentanţii legali depun la unitatea de învăţământ următoarele documente:

cerere a părintelui/reprezentantului legal;

certificat de naştere pentru copil/copii aflat/aflaţi în întreţinerea mamei minore.

Bursa pentru mame minore se acordă în perioada cursurilor şcolare, inclusiv în timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale, a examenului naţional de bacalaureat în prima sesiune, a examenului de certificare a calificării profesionale şi în perioada pregătirii practice.

Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse.

De asemenea, bursa pentru mamele minore se acordă până la finalul cursurilor învăţământului obligatoriu.

