Taxă de 25 de lei pe coletele în valoare de sub 150 de euro. ”Taxa Temu” vizează cumpărăturile de pe platformele extracomunitare

Taxă de 25 de lei pe coletele în valoare de sub 150 de euro: Guvernul va introduce această taxă cu valoare fixă pentru coletele care vin din spațiul extra-comunitar, direct acasă la cumpărător.

Dacă retailerul își face un hub logistic în România, coletele vor fi scutite de plata acestei sume. Sunt vizate cumpărăturile de pe platforme precum Shein, Temu și Aliexpress. Din acest motiv a fost deja supra-numită ”taxa Temu”.

„Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro. Această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem și coletele care vin direct din zone extracomunitare în România și prin alte hub-uri în România.

Odată instituită această taxă, cei care vor să își stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România nu vor plăti acești bani.

Îi invităm dacă vor să facă business în România să își stabilească hub-uri în România”, a spus Alexandru Nazare, citat de Economedia.

Taxă de 25 de lei pe coletele în valoare de sub 150 de euro în România și variante de taxare în Europa

Măsura din România urmează un trend european. O taxă pe coletele mici de pe Temu și Shein, dar și de pe alte platforme similare din China, este propusă și la nivelul UE.

Ar fi vorba de o sumă de doi euro pentru coletul primit acasă și de 50 de cenți pentru coletele trimise în depozite.

Taxa ar aduce venituri de aproape 9 miliarde de dolari bugetului european, arată un calcul raportat la nivelul acestui tip de comerț.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News