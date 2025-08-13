Capitalul social minim pentru un SRL se MAJOREAZĂ de 40 de ori, de la 200 la 8.000 de lei. Sute de mii de firme sunt vizate

Capitalul social minim pentru un SRL se MAJOREAZĂ de 40 de ori: Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o schimbare majoră în legislația privind societățile cu răspundere limitată (SRL), prin creșterea capitalului social minim obligatoriu de la 200 de lei la 8.000 de lei.

Toate firmele care nu îndeplinesc această condiție, vor trebui să se conformeze până la 1 ianuarie, când se estimează că va intra în vigoare noua măsură (poate exista și o perioadă în care se vor aplica norme tranzitorii).

Concret, din cele aproape 780.000 de firme funcționale care au depus bilanțul pe anul 2024, aproape 667.000 de firme au avut un capital social de sub 8.000 de lei, scrie Economedia.

Capitalul social minim pentru un SRL se MAJOREAZĂ: explicațiile ministrului

„În zona companiilor cu capital social de 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera atunci când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment”, a explicat Nazare.

Ministrul a precizat că pragul actual de 200 de lei nu a mai fost modificat din anii ’90, iar ajustarea ține cont de rata inflației.

Potrivit ministrului, noul capital social minim reprezintă resurse care pot fi folosite de companie, dar și o garanție pentru creditori și stat.

Capitalul social este suma de bani sau valoarea bunurilor pe care asociații sau acționarii unei firme le aduc la înființarea acesteia, ca o contribuție obligatorie prevăzută prin lege. Se trece în actul constitutiv al firmei și apare în registrul comerțului.

„Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiţi pentru companie. În acelaşi timp, statul, atunci când aceste companii ajung în insolvenţă, poate să recupereze”, a subliniat Nazare.

Vezi și: Toate firmele vor fi obligate să aibă un cont în bancă. Ministru: 700.000 de firme nu au card, dar multe au datorii la stat

Măsura este însoțită de o altă modificare importantă: acțiunile la firmele cu datorii nu vor mai putea fi cesionate decât dacă sunt oferite garanții, pentru a preveni transferurile care eludează plata obligațiilor fiscale.

Această schimbare legislativă urmează să fie discutată în cadrul pachetului de reforme economice pe care Ministerul Finanțelor îl pregătește pentru perioada următoare.

