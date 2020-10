Comunicat de presă Pro România Alba: Învățământul online – o problemă reală care necesită soluții urgente

În județul Alba mai există 46 de paturi libere în spitale pentru pacienții COVID-19 și alte 3 paturi la ATI, la Spitalul Municipal Sebeș (Pediatrie). În total în județ sunt 258 de asemenea locuri, în condițiile în care vorbim de peste 2.700 de cazuri active.

Informații de mai jos sunt oficiale și au fost obținute de Alba24, în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informații publice. Datele sunt valabile în data de 28 octombrie 2020.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are în total 55 de paturi alocate COVID, dintre care 10 la Terapie Intensivă. Toate aceste paturi sunt în prezent ocupate.

Spitalul Municipial Aiud are 39 de paturi (0 la ATI) din care 22 sunt libere.

Spitalul Municipal Blaj are 46 de locuri pentru pacienții COVID-19, dintre care 8 sunt libere.

Spitalul Municipal Sebeș are 42 de locuri în total, alocate pacienților COVID. În afară de Spitalul Județean Alba, unitatea medicală din Sebeș este singura care mai are paturi la ATI, în cadrul secției de Pediatrie. Este vorba despre 3 locuri care sunt în prezent libere. De asemenea, spitalul mai are alte 7 locuri libere pentru pacienți cu coronavirus.

Spitalul Orășenesc Abrud are în total 30 de locuri, dintre care 6 sunt libere. Spitalul din orașul vecin, Câmpeni, nu are pacienți COVID (nici cel de boli cronice).

Spitalul Orășenesc Cugir are 18 locuri alocate, dintre care doar 2 mai sunt libere.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud are 28 de locuri pentru pacienții COVID. Doar un singur loc mai este liber la această unitate.

Marți, situația era aceasta:

Numărul total de îmbolnăviri de la începutul pandemiei era în județ de 4385.

1.545 persoane au fost declarate vindecate și s-au înregistrat 129 decese.