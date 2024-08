Comunicat de presă: PSD Alba și-a ales noua echipă de conducere. Corneliu Mureșan, votat în funcția de președinte al filialei

Comunicat de presă PSD Alba: ”Organizația Județeană Alba a Partidului Social Democrat și-a ales noua echipă de conducere, Corneliu Mureșan fiind votat în funcția de președinte al filialei.

Sute de social-democrați, delegați ai organizațiilor locale din județ, au participat, sâmbătă, la Alba Iulia, la Conferința de Alegeri a PSD Alba.

În cadrul întâlnirii, Corneliu Mureșan, care până la conferință a fost secretar executiv și a ocupat interimar funcția de președinte, a prezentat un raport de activitate al filialei pentru perioada 2020 – 2024.

În această perioadă, PSD Alba a continuat procesul de consolidare și organizare al filialei, ajungând în prezent să aibă organizații locale în toate cele 78 de unități administrativ-teritoriale din județ. La alegerile locale din acest an, PSD Alba a avut candidați pentru funcția de primar în 77 din cele 78 de municipii, orașe și comune, reușind să își dubleze numărul de primării conduse de social-democrați.

De asemenea, PSD Alba a obținut la Consiliul Județean Alba un rezultat istoric, cel mai mare număr de voturi obținute de partid la nivel județean.

„Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea și susținerea pe care mi-au oferit-o, dar mai ales pentru că au acceptat propunerea mea de a forma o echipă puternică și unită, o alternativă politică pentru județul Alba.

De asemenea, îi mulțumesc colegului meu Victor Negrescu, cel care și-a asumat într-o perioadă dificilă pentru PSD Alba rolul de coordonare, dând o nouă viziune organizației.

Datorită îndrumării sale și muncii fiecăruia dintre colegii mei, PSD Alba este, astăzi, o forță politică în continuă dezvoltare la nivelul județului. Colegilor care au fost aleși în administrația locală și județeană le doresc mult succes și îi asigur că le voi fi alături și îi voi sprijini de fiecare dată când va fi nevoie.

Le-am spus și în cadrul conferinței județene că este important să nu uităm ceea ce le-am promis oamenilor și, în comunitățile unde am câștigat alegerile, să ne îndeplinim proiectele și promisiunile. În comunitățile în care suntem în opoziție vom continua să fim vocea cetățenilor în Consiliul Local și să veghem ca interesele lor să fie respectate.

Nu ascund faptul că ținta pentru următorii patru ani este ca PSD să devină principala forță politică din județul Alba, astfel încât să câștigăm alegerile pentru Consiliul Județean și în cât mai multe comunități. Am făcut primul pas: am consolidat o echipă puternică, unită și determinată, o echipă în care fiecare membru este important și își are misiunea sa”, a spus Corneliu Mureșan, noul președinte ales al PSD Alba.

”PSD Alba are o nouă echipă de conducere formată din cei împreună cu care am obținut un scor istoric la alegerile locale din acest an. Am încredere că bunul meu prieten și coleg,

Corneliu Mureșan, va continua să consolideze organizația județeană și proiectul nostru pentru o schimbare în bine în administrația județului. Fiecare coleg, și sunt foarte mulți la care mă gândesc, are locul său în această echipă. Voi continua să mă implic, din postura de vicepreședinte național al PSD, pentru ca munca fiecăruia să fie respectată și recunoscută la justa sa valoare.

Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în proiectul #noulPSDAlba și am încredere în ei că vor reuși să genereze schimbarea în administrația locală și județeană de care județul și cetățenii săi au nevoie.

Cel mai important este să ne respectăm angajamentele asumate în fața cetățenilor și să le demonstrăm acestora că putem mai mult și mai bine pentru ei. Vom continua să punem pe primul loc județul Alba și respectul pentru cetățeni”, a spus europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte PSD și vicepreședinte al Parlamentului European.

Biroul Permanent Județean al PSD Alba:

1. Corneliu Mureșan – președinte;

2. Victor Negrescu – vicepreședinte;

3. Radu Marcel Tuhuț – prim-vicepreședinte;

4. Mirel Hălălai – prim-vicepreședinte;

5. Beniamin Todosiu – prim-vicepreședinte;

6. Florin Tomuța – secretar executiv;

7. Dragoș Crișan – vicepreședinte;

8. Doru Petricele – vicepreședinte;

9. Simona Cazan – vicepreședinte;

10. Aurelia Popa – vicepreședinte;

11. Mircea Trifan – vicepreședinte;

12. Voicu Vușcan – vicepreședinte;

13. Adrian Bara – vicepreședinte;

14. Sandu Heler – vicepreședinte;

15. Sava Gheorghe – vicepreședinte

16. Andrei Sărmășan – vicepreședinte;

17. Coman Alin – vicepreședinte;

18. Iulia Fabian – vicepreședinte (funcție asimilată întrucât deține funcția de președinte OFSD Alba);

19. Tudor Alexandru – vicepreședinte (funcție asimilată întrucât deține funcția de președinte PES Alba);

20. Stelian Țârău – vicepreședinte (funcție asimilată întrucât deține funcția de președinte TSD Alba);

21. Ioan Itu – vicepreședinte (funcție asimilată întrucât deține funcția de președinte OPSD Alba);

22. Mihaela Mih-Dehelean – trezorier.

