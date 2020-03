Comunicat de presă – Sorin Bumb: Guvernul PNL pregătește un set de măsuri pentru sprijinirea mediului economic

Pandemia care afectează acum întreaga lumea poate avea efecte serioase pe termen lung asupra economiei, deja anumite sectoare resimțind o modificare semnificativă a activității lor, a transmis deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb, într-un comunicat.

„Pentru că este important ca economia să funcționeze în această perioadă, în care se iau măsuri dure pentru limitarea efectelor și a transmiterii coronavirusului, dar și pentru a permite o creștere economică sustenabilă la sfârșitul epidemiei, guvernul PNL pregătește o serie de măsuri de stimulare și protejare a economiei naționale și de susținere firmelor. Primele măsuri au fost deja luate și se referă la suspendarea controalelor, suspendarea executării creanțelor bugetare și suspendarea emiterii de somații și popriri, la prorogarea termenelor de plată a impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, la implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA. Guvernul va plăti urgent către companii datoriile vechi ale statului, adică restanțele la concedii medicale neachitate și TVA-ul nereturnat la timp de către Stat. De asemenea, un set de măsuri speciale se vor lua pentru sectorul barurilor, restaurantelor, hotelurilor, turismului, transporturilor și organizării de evenimente, care sunt cele mai afectate domenii, până acum. Se au în vedere mai multe măsuri, inclusiv oferirea unei perioade de grație, în care companiile să nu mai plătească taxe.

Pentru sectoarele în care va fi nevoie de întreruperea activității și de trimiterea personalului în șomaj tehnic pe perioada crizei se pregătește un set special de măsuri, care să ofere o sursă stabilă de venit acestor angajați și să le permită revenirea la lucru și repornirea rapidă a economiei după ce criza va trece. Fiecare român care lucrează în domenii afectate de gripă și care intră în șomaj tehnic va primi pentru fiecare zi liberă 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare. Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut. Sumele pentru plata indemnizației se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, dar exclusiv pe perioada în care autoritățile au decretat starea de urgență. Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale este alimentat din contribuția asiguratorie pentru muncă a angajatorului, care în prezent este de 2,25%.

Cetățenii trebuie să știe că nu există niciun pericol ca salariile sau pensiile să nu se mai plătească. Există deja suficienți bani în buget pentru aceste cheltuieli. În plus, Guvernul României are o rezervă de bani, deoarece Ministerul de Finanțe s-a împrumutat la începutul anului, când dobânzile erau mult mai mici. Atunci erau unii care criticau Guvernul pentru acele împrumuturi, acum toată lumea înțelege că am luat acei bani pentru a avea siguranța că vom trece cu bine prin această criză.

Discuții avansate se poarte cu sectorul bancar și una dintre măsurile luate va fi amânarea plății ratelor la credite. Cetățenii cu credite vor fi astfel protejați pe perioada crizei.

Prin măsurile pe care le ia, Guvernul PNL se asigură că cetățenii sunt cât mai puțin afectați în această perioadă și că economia se va relansa când această criză se încheie. Rolul statului este de a proteja deopotrivă proprii cetățeni și propriile companii.

Este important ca să fim solidari și încrezători, să respectăm cu strictețe regulile generale stabilite de autorități și să îi ajutăm pe cei aflați în nevoie. Va fi o perioadă dificilă, dar vom trece cu bine prin ea”, a transmis Sorin Bumb.



