Comunicat de presă: SPAP Sebeș anunță că au fost finalizare lucrările de reabilitare pe strada Molidului din Petrești

Publicat

acum 4 minute

 Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a finalizat lucrările de reprofilare și completare cu piatră concasată  pe încă o stradă din Petrești de această dată, strada Molidului.

Metoda clasică utilizată în localități  implică nivelarea cu autogreder și completarea cu strat de piatră concasată pentru eliminarea gropilor și a făgașelor.

Pentru compactarea drumului s-a utilizat cilindrul  compactor pentru a obține o densitate maximă, esențială pentru durabilitate.

Reabilitarea drumurilor se face de către personalul serviciului public cu utilajele din dotare: cilindru compactor și autogreder.

