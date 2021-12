Comunicat deputatul PSD Radu Tuhuț: Un an de mandat parlamentar în slujba locuitorilor din județul Alba

Mihaela Cuturescu a fost numită în funcția de CEO al companiei Alpin 57 Lux, producător român de înghețată cu sediul în Sebeș, județul Alba. Anterior, aceasta a ocupat pozitia de CFO (director financiar) al companiei.

De la înființarea sa în 1994, Alpin 57 Lux se numără printre jucătorii tradiționali de top în segmentele de înghețată, produse congelate și de patiserie.

Alpin 57 Lux are peste 500 de angajați și produce peste 100 de sortimente de produse, sub 10 branduri. Din 2016, Alpin 57 Lux face parte din grupul internațional Food Union Group, jucător european important în industria de înghețată și produse lactate.

„Sunt fericită și recunoscătoare pentru încrederea acordată, de a conduce echipa dedicată și pasionată a Alpin57Lux, în eforturile pe care le depune pentru a accelera creșterea companiei.

Am multe planuri să continui transformarea, precum și energie și determinare pentru acest nou capitol. Cred că trebuie să ne valorificăm punctele forte pe care le avem ca producător român cu tradiție de lungă durată, dar să și avem curajul să inovăm în permanență, în acest domeniu plin de viață și efervescență”, a spus Mihaela Cuturescu, CEO Alpin 57 Lux.

Cine este Mihaela Cuturescu

Mihaela Cuturescu are o experiență de peste 15 ani în corporate finance, cu expertiză semnificativă în procese specifice ciclului tranzacțiilor, de la inițiere până la implementare, în România.

În ultimii 10 ani, Mihaela a fost Manager Transaction Advisory Services la EY (Ernst&Young) România, acumulând experiență în servicii de analiza diagnostic, finanțe corporative și audit financiar extern în domenii ca: sănătate, energie și utilități, bunuri industriale, telecom sau FMCG.

În 2016, an în care Alpin 57 Lux a fost preluată de trustul Food Union, Mihaela a devenit CFO în cadrul companiei.

„Mihaela a fost prezentă la fiecare pas a

l poveștii Alpin 57 Lux, de la preluarea de către grupul Food Union. De-a lungul anilor, am reușit să aducem schimbări majore în organizație pentru a ține pasul cu mediul de afaceri și piața locală. Sunt încântat că a preluat această funcție și că va continua să consolideze organizația care reprezintă cu mândrie atât tradițiile românești de fabricare a înghețatei, cât și inovațiile centrate pe consumator, pentru a performa într-o piață complexă și saturată cum este România”, a transmis Normunds Stanevics, CEO al Food Union Group din Europa.

Despre ALPIN 57 LUX

Alpin 57 Lux este una dintre cele mai mari companii de înghețată din România. Înființată de Ioan Istrate ca afacere de familie, în 1994, compania a fost preluată de Food Union în 2016.

Cu zeci de ani de experiență și creștere continuă bazată pe inovație, Alpin 57 Lux este unul dintre jucătorii de top în industria înghețatei, produselor de patiserie și în segmentul de legume congelate.

Alpin 57 Lux are peste 500 de angajați și produce peste 100 de sortimente de produse, sub 10 branduri, printre care cele mai populare sunt sortimentele de înghețată premium Transalpina, Fulg de Nea – cornet negru care a a câștigat titlul „Produsul Anului pentru inovatie in categoria înghețată” în 2021, mărcile de înghețată legendare Polar și Sandwich, înghețata fără zahăr adăugat, cu număr redus de calorii, Suplette și mărci de înghețată pentru copii precum Tedi (marca licențiată, deținută de Maspex Group Poland).

Din 2001, Alpin 57 Lux a început producția și distributia unei game variate de produse de patiserie și brutărie, care împreună cu legumele congelate cumulează aproximativ 20% din vânzările totale ale lui Alpin 57 Lux. Alpin 57 Lux își desfășoară activitatea în fabrica din Sebeș, județul Alba.

Fabrica este situată pe o platformă industrială nouă, care dispune de spații de producție și depozitare de ultimă generație certificate prin IFS Food version 7, ISO 22 000:2018 și BSCI – The Business Social Compliance Initiative.

Fondatorul Alpin57Lux, Ioan Istrate, rămâne în companie, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Despre FOOD UNION

Food Union este lider în industria de bunuri de larg consum, dezvoltând mărci locale și oferind produse delicioase în Europa, Belarus, Rusia, China și Asia Pacific.

Food Union este principalul producător de înghețată în Țările Baltice și Danemarca, iar în Norvegia, România, Rusia și Belarus deține o poziție solidă.

Food Union Group este un jucător dinamic în sectorul european de producție și prelucrare a produselor lactate. Strategia grupului a fost de a achiziționa și dezvolta mărci naționale de top din întreaga Europă.

Grupul este format din două dintre cele mai mari companii de produse lactate și înghețată din Letonia – Rīgas piena kombināts și Valmieras piens.

Grupul include cel mai mare producător de înghețată din Estonia și Lituania – Premia TKH și Premia KPC, cel mai mare producător danez de înghețată – Premier Is, precum si compania daneză de livrare a înghetatei la ușă – Hjem Is, compania de înghețată din Norvegia – Isbjør, dar și compania de livrare a înghețatei la ușă – Den Norske Isbilen, producătorul român de înghețată Alpin57Lux, compania de înghețată din Belarus – Ingman Ice Cream și cel mai mare producător de înghețată din Rusia – Khladokombinat.

Grupul Food Union este susținut de compania de investiții Meridian Capital Limited din Hong Kong și de PAG, una dintre cele mai mari firme de capital privat din Asia.

