Comunicat Gabriel Pleșa, Emil Popescu și Adrian Simion: Dragi albaiulieni, dragi (adevărați) liberali

Suntem la finalul unei campanii electorale care nu de puține ori a scos la iveală mai degrabă partea urâtă a competiției politice. Am avut parte de tot felul de atacuri care mai de care mai penibile. În ultima vreme una dintre inepțiile care a ținut încinse rândurile comentariilor pe diverse site-uri de socializare a fost acuzația de trădare a valorilor în care am crescut politic de atâția ani.

Poate că nu ar fi rău să își reamitească cei care aruncă de-a valma cu noroi, în speranța că mai câștigă niște voturi, faptul că atunci când am decis intrarea în USR am facut-o cu inima deschisă și conștineți că vom trece de la „guvernare” în „opoziție”. Am spus-o și atunci: decizia nu a fost ușoară, dar a fost necesară. Pur și simplu ne săturasem de un sistem împotriva căruia luptasem din interior și pe care am constatat că doar din exterior îl putem învinge. Era și este un sistem nociv pentru oraș, dar și pentru un partid cu o istorie atât de frumoasă. Ne-am săturat de minciuni prin omisiune, ne-am săturat să ne fie jignită inteligența, ne-am săturat să fie călcate în picioare valori și principii în care noi crescuserăm politic.

Așa cum am mai spus și cu alte ocazii, am trăit vremuri „sănătoase” (mai ales în vechiul PNL Alba Iulia) și nu ar avea rost o dezicere de o istorie reală pentru că ar fi penibil. Problemele grave au apărut după „fuziune”, când alte reguli și obiceiuri venite pe filiera PCR – FSN – PD au virusat grav o organizație cândva mândră de ea însăși. În locul democrației și meritocrației, au apărut pe tapet, tot mai mult, alte obiceiuri, de tipul: „vedem ce facem cu orașul, dar noi ne vedem de ale noastre”, obediența față de tătuc, statul pe la uși doar pentru a te gudura în perspectiva vreunei susțineri, ridicatul osanalelor în spațiul public, pusul batistei pe țambal când derapajele în partid erau tot mai grave, implementarea constantă a sintagmei „ei cu ei, noi cu noi, iar cine nu e cu noi, e împotriva noastră” ș.a.m.d. Și nu vreo frustrare legată de lipsa unei eventuale numiri în vreo funcție sau pe vreo listă a fost motivul rupturii. Căci, dacă era vorba de așa ceva, ar fi trebuit ca ruptura se se fi produs cu mult timp în urmă. Motivul principal a fost legat de lipsa de speranță într-o eliminare a „regulilor și obiceiurilor” venite pe filiera PCR – FSN – PD și reîntoarcerea la ceea ce era cu adevărat valoros ca bază a unui partid liberal.

Iar ceea ce este grav este că nici după această ruptură lucrurile nu s-au îndreptat. Au spus-o fie unii, fie alții, în interior sau în exterior. Adevărurile le-a reiterat (public, de această dată) chiar un membru al PNL Alba Iulia, consilier local, pe numele lui Rareș Buglea într-un interviu care a produs multe trepidații în sediul de partid de pe strada Basarabiei (apropos, știe cineva dacă vechiul sediu al PNL Alba Iulia mai are vreo șansă să iasă din starea dezolntă în care se află?!).

Dragi albaiulieni, dragi (adevărați) liberali,

Trăim vremuri dificile. Sunt vremuri în care un aparat de tip caracatiță, care a pus stăpânire pe oraș în ultimii 25 de ani, luptă din toate puterile pentru a se menține „la butoane”. Unii dintre dumneavoastră ați ales să rămâneți pe baricade în interior (și mereu ați avut respectul nostru pentru această opțiune de sacrificiu). Alții, ca noi, au ales să lupte de pe altă baricadă, o baricadă unde există democrație, meritocrație, colegialitate, respect pentru muncă, libertate de opinie, speranță în mai bine ș.a.m.d. (adică toate acele valori care ne-au format politic pe noi, dar care, din păcate, au fost trecute sub preșul de la intrarea într-un sediu portocaliu). Dar indiferent pe care baricadă suntem, toți avem același ideal: să eliminăm sistemul, să eliminăm „caracatița”, să luptăm pentru Alba Iulia și pentru albaiulieni.

Și pentru că așa stau lucurile, avem o singură opțiune: în 27 septembrie VOTĂM GABRIEL PLEȘA PRIMAR! Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi în această luptă. Împreună am fost mai puternici. Și vom fi!

Dumnezeu să binecuvinteze Alba Iulia!

Cu prietenie și încredere,

Gabriel Pleșa, Emil Popesu și Adrian Simion

(trei albaiulieni cu suflet liber)

Acest articol a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați România – Organizația Județeană Alba, parte a alianței electorale “Alianța USR PLUS”, Cod mandatar financiar: 21200251

Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.