Parapantist rănit la un picior după ce a suferit un accident în Arieșeni. A fost dus cu elicopterul SMURD la UPU Cluj Napoca

Un parapantist care a suferit un accident în timp ce zbura cu parapanta, în zona Arieșeni, s-a rănit la un picior. Accidentul s-a petrecut pe raza satului Păntești, în cursul zilei de duminică, 10 august 2025.

La fața locului au intervenit pompierii militari din Câmpeni.

La sosirea forțelor de intervenție, pompierii militari au descoperit că parapantistul prezenta o fractură la unul din membrele inferioare, fiind solicitat in sprijin si elicopterul SMURD de la Jibou.

Bărbatul a fost preluat de catre elicopterul SMURD și transportat la UPU Cluj-Napoca.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News