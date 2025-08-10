Zile libere în august 2025: Minivacanță pentru angajați de Sfânta Maria și Ziua Marinei. Zile libere legale rămase în acest an

Zi liberă legală și minivacanță pentru milioane de români. Pe 15 august 2025, românii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare, dar și Ziua Marinei Române.

Pentru mulți angajați, Sfânta Maria 2025 aduce o minivacanță de trei zile, perfectă pentru odihnă sau călătorii scurte. Cei care lucrează în această zi au drepturi clare prevăzute de lege – fie timp liber plătit, fie bani în plus.

Anul acesta, sărbătoarea cade într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă că angajații cu program obișnuit (luni-vineri), atât la stat, cât și în privat, vor avea parte de o minivacanță de trei zile: vineri, sâmbătă și duminică.

Conform Codului Muncii, România are în 2025 un total de 17 zile libere legale, dintre care 13 cad în timpul săptămânii, oferind numeroase weekenduri prelungite.

Cine lucrează și de Sfânta Maria

Nu toți angajații se pot bucura de ziua liberă. Cei din domenii esențiale – precum sănătate, alimentație publică, transport, telecomunicații sau producție continuă – trebuie să lucreze pentru a asigura funcționarea serviciilor.

Legea prevede compensare obligatorie:

O zi liberă plătită în următoarele 30 de zile;

Dacă acest lucru nu este posibil, spor salarial de minimum 100% din salariul de bază pentru munca prestată în ziua respectivă.

Angajatorii care nu respectă aceste obligații riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Semnificația religioasă a sărbătorii

În tradiția ortodoxă, Adormirea Maicii Domnului este considerată „Paștele verii” și amintește de momentul în care Fecioara Maria a trecut la viața veșnică, fiind mutată cu trupul și sufletul în Împărăția lui Dumnezeu. Sărbătoarea este precedată de un post de două săptămâni și marcată prin slujbe și procesiuni.

În credința catolică, ziua este asociată cu Ridicarea Fecioarei Maria la cer, dogmă proclamată în 1950 de Papa Pius al XII-lea.

În România, peste 2 milioane de români își serbează onomastica de Sfânta Maria. Totodată, sărbătoarea marchează sfârșitul verii pastorale și începutul toamnei agricole.

Sfânta Maria și Ziua Marinei Române

Pe 15 august se marchează și Ziua Marinei Române, întrucât Fecioara Maria este considerată protectoarea marinarilor. În orașele-port au loc parade navale, ceremonii militare și evenimente pentru public.

Zile libere legale rămase în 2025

După 15 august, românii mai au următoarele zile libere legale:

30 noiembrie (duminică) – Sfântul Andrei

1 decembrie (luni) – Ziua Națională a României

25 decembrie (joi) – Prima zi de Crăciun

26 decembrie (vineri) – A doua zi de Crăciun

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News