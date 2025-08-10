Connect with us

Eveniment

Zile libere în august 2025: Minivacanță pentru angajați de Sfânta Maria și Ziua Marinei. Zile libere legale rămase în acest an

birou-gol-zile-libere-e1519215884228

Publicat

acum 10 secunde

Zi liberă legală și minivacanță pentru milioane de români. Pe 15 august 2025, românii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare, dar și Ziua Marinei Române.

Pentru mulți angajați, Sfânta Maria 2025 aduce o minivacanță de trei zile, perfectă pentru odihnă sau călătorii scurte. Cei care lucrează în această zi au drepturi clare prevăzute de lege – fie timp liber plătit, fie bani în plus.

Anul acesta, sărbătoarea cade într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă că angajații cu program obișnuit (luni-vineri), atât la stat, cât și în privat, vor avea parte de o minivacanță de trei zile: vineri, sâmbătă și duminică.

Conform Codului Muncii, România are în 2025 un total de 17 zile libere legale, dintre care 13 cad în timpul săptămânii, oferind numeroase weekenduri prelungite.

Cine lucrează și de Sfânta Maria

Nu toți angajații se pot bucura de ziua liberă. Cei din domenii esențiale – precum sănătate, alimentație publică, transport, telecomunicații sau producție continuă – trebuie să lucreze pentru a asigura funcționarea serviciilor.

Legea prevede compensare obligatorie:

  • O zi liberă plătită în următoarele 30 de zile;
  • Dacă acest lucru nu este posibil, spor salarial de minimum 100% din salariul de bază pentru munca prestată în ziua respectivă.

Angajatorii care nu respectă aceste obligații riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Semnificația religioasă a sărbătorii

În tradiția ortodoxă, Adormirea Maicii Domnului este considerată „Paștele verii” și amintește de momentul în care Fecioara Maria a trecut la viața veșnică, fiind mutată cu trupul și sufletul în Împărăția lui Dumnezeu. Sărbătoarea este precedată de un post de două săptămâni și marcată prin slujbe și procesiuni.

În credința catolică, ziua este asociată cu Ridicarea Fecioarei Maria la cer, dogmă proclamată în 1950 de Papa Pius al XII-lea.

În România, peste 2 milioane de români își serbează onomastica de Sfânta Maria. Totodată, sărbătoarea marchează sfârșitul verii pastorale și începutul toamnei agricole.

Sfânta Maria și Ziua Marinei Române

Pe 15 august se marchează și Ziua Marinei Române, întrucât Fecioara Maria este considerată protectoarea marinarilor. În orașele-port au loc parade navale, ceremonii militare și evenimente pentru public.

Zile libere legale rămase în 2025

După 15 august, românii mai au următoarele zile libere legale:

  • 30 noiembrie (duminică) – Sfântul Andrei
  • 1 decembrie (luni) – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie (joi) – Prima zi de Crăciun
  • 26 decembrie (vineri) – A doua zi de Crăciun

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Evenimentacum 11 secunde

Zile libere în august 2025: Minivacanță pentru angajați de Sfânta Maria și Ziua Marinei. Zile libere legale rămase în acest an
Evenimentacum 4 minute

Parapantist rănit la un picior după ce a suferit un accident în Arieșeni. A fost dus cu elicopterul SMURD la UPU Cluj Napoca
vremea in alba prognoza meteo canicula
Evenimentacum 30 de minute

Vremea în Alba în săptămâna 11 – 17 august: Zile toride, fără niciun strop de ploaie. Prognoza meteo pe localități din județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Alba Iulia: 48 de ore fără apă potabilă în zona centrală a municipiului, din 10 august, ora 23.00. LISTA străzilor afectate
Administrațieacum 3 zile

Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale și indemnizațiile asistenților personali, pentru plata impozitelor. PROIECT
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 3 zile

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum 3 zile

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

VIDEO: Ilie Matei ”Omul șoselelor” la Alba Iulia: Ce spune despre împărțirea șoferilor de TIR între suveraniști și proeuropeni
Evenimentacum o zi

Comunicat Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 3 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 4 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

LIVE VIDEO: Radu Valahu versus Titanul Șoselelor, la Alba Iulia. Demonstrație de forță în Șanțurile Cetății Alba Carolina
Evenimentacum 11 ore

VIDEO: Mihai Ban, pilotul care a scris istorie cu Cheloo de la Paraziții la Dakar, prezent la Alba Iulia la Truck Tunning Art 2025
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv
Evenimentacum 3 zile

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Copiii de la școala de vară ”Curcubeul prieteniei” din Petrești, vizitați de polițiști. Oră de educație rutieră interactivă
Educațieacum 2 zile

Reorganizarea școlilor: ce unități vor fi comasate sau desființate din anul școlar 2025-2026. Deciziile ministerului
Mai mult din Educatie