Comunicat Horațiu Florea (PRO România): ”Propunem cea mai bună echipă pentru Consiliul Județean Alba”

”Alegerile pentru Consiliul Județean Alba vor stabili traiectoria economică, socială, și nu numai, care va avea un impact major asupra fiecăruia dintre dumneavoastră, în următorii 4 ani. În aceste condiții, votul pe care trebuie să îl dați în luna septembrie trebuie să meargă înspre oameni care sunt capabili să ofere proiecte pragmatice, în baza unei viziuni pe termen scurt, mediu și lung.

Încă de la intrarea mea în PRO România, atunci când am înființat, de la zero, filiala județeană, mi-am stabilit ca reper principal să construiesc o echipă formată din oameni bine pregătiți profesional și dornici să se implice total în folosul cetățenilor. La fel am procedat și la întocmirea listelor de candidați, acolo unde am eliminat practicile multor partide care oferă locuri eligibile în baza unor criterii, în foarte multe cazuri, rupte de realitate dar bazate pe tot felul de favoruri.

Mi-am legat candidatura la Președinția Consiliului Județean Alba, de persoane care, sunt sigur, au ca singur scop intenția de a dezvolta acest județ și de a rezolva sutele de probleme cu care oamenii se confruntă. Acum, voi face referire la trei oameni din această echipă, profesioniști a căror activitate e relevantă în percepția publică.

Doctorul Mircea Frențiu: E omul care a tratat mii și mii de pacienți și a salvat nenumărate vieți. Un profesionist pe care orice spital ar dori să îl aibă și un caracter cum rar am întâlnit. E omul cu care ne propunem să însănătoșim sistemul medical din județ. Să renovăm dispensare aflate în paragină și să oferim, prompt, acces la servicii de calitate tuturor locuitorilor din Alba. Pentru că un județ se poate dezvolta bine, doar cu oameni sănătoși. Iar Mircea Frențiu cunoaște problemele existente și are pregătirea, inclusiv managerială, pentru a le rezolva.

Dănuț-Emil Hălălai, fost Prefect de Alba: Nu știu ce aș putea adăuga în privința unui om care a câștigat respectul unanim al tuturor repreezentanților instituțiilor statului din Alba, prin implicarea, devotamentul și empatia umană de care a dat dovadă în perioada cât a fost în prefectură. Mulți dintre dumneavoastră l-ați văzut, zi și noapte, în mijlocul oamenilor afectați de catastrofe naturale, și nu numai. Experiența sa din domeniul administrativ este absolut necesară pentru un județ ca al nostru, care se confruntă cu atâtea și atâtea nemulțumiri din partea cetățenilor. Prezența lui în Consiliul Județean Alba va fi un câștig pentru fiecare dintre noi.

Cătălin Cămărășan, profesor de sport, campion national de caiac-canoe: E unul dintre cei mai serioși și echilibrați oameni pe îi cunosc. A locuit, o vreme, și în străinătate și a obținut mai multe certificări în domeniul sportiv. Proiectele sale legate de județ, vizează încurajarea și dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru practicarea sportului dar și pentru recreere. Mizez enorm pe experiența lui de viață, pe cea de dascăl, precum și pe rigoarea și seriozitatea cu care știe să ducă un lucru la bun sfârșit. Sloganul său de campanie e acela că Împreună, imposibilul poate fi împărțit oricând în posibilități. Important e să ne dorim schimbarea.

În luna septembrie, votați echipa PRO România pentru Consiliul Județean Alba! Suntem cei ai căror prioritate principală sunteți dumneavoastră, cetățenii!

Horațiu Florea, candidatul PRO România la Președinția Consiliului Județean Alba

