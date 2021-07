Comunicat Mircea Hava: Nu am nici o ezitare în a mă întoarce acasă în administrație. Nu accept ca albaiulienii să fie amăgiți

Mircea Hava: Nu am nici o ezitare în a mă întoarce, în a fi prezent și activ în Alba Iulia, de a ajuta și de aici, de acasă, dintr-o poziție de administrație. Iar dacă e ceva ce nu accept e ca albaiulienii să fie amăgiți și dezamăgiți. Sau ca în Alba să scadă performanța!

Pentru cine nu a înțeles ori se preface că nu pricepe, vreau să clarific un lucru: am acceptat mandatul de europarlamentar ca pe o provocare. Am acceptat să-mi pun experiența din administrația locală în folosul comunităților din Alba și întreaga țară, pentru a ajuta la crearea și simplificarea mecanismelor prin care banii europeni pot fi accesați de comunități, pentru a avea acolo, la Bruxelles, unde se dezbat și decid bugetele, o voce care cunoaște nevoile și realitățile din comunitate, de la firul ierbii. Am acceptat provocarea asta cu gândul că în Alba Iulia avem o administrație care a ajuns la un nivel de maturitate și că dezvoltarea orașului poate continua și fără mine în fruntea primăriei. Ba mai mult, am considerat că pot ajuta din acest post cheie, că prezența mea în Parlamentul European poate face ca Alba Iulia să beneficieze de mai mulți bani pentru dezvoltare.

Au existat și vor exista mereu critici, oameni cu vocație de stat pe margine și dat cu părerea, care n-au lăsat nimic palpabil în urma activității lor. Chiar și la Bruxelles, sunt foarte bine conectat la realitățile din Alba Iulia și nu de puține ori mă amuz când unii păreriști de carieră îmi aplică sintagma de „pensionar”. Activitatea mea de aici e una depusă tot în folosul acestui oraș, ale cărui realități le cunosc mult mai bine decât mulți dintre cei care cred că pot să acopere un așa zis vid pe care l-am lăsat în urmă. Și tocmai de aceea pot spune că sunt lucruri care, în ultima perioadă, m-au dezamăgit. Că există oameni care m-au dezamăgit. Nu am nici o ezitare în a mă întoarce, în a fi prezent și activ în Alba Iulia, de a ajuta și de aici, de acasă, dintr-o poziție de administrație, acest oraș căruia i-am dedicat întreaga viață. Iar dacă e ceva ce nu accept e ca albaiulienii să fie amăgiți și dezamăgiți. Sau ca în Alba să scadă performanța! Nu pot și nu voi asista pasiv la tot ce se întâmplă și nu voi accepta niciodată ca soarta noastră să fie pusă sub semnul întrebării de către fel și fel de amatori în materie de administrație.

Partidul Popular European, din care PNL face parte, a fost și rămâne conștient de responsabilitatea față de cetățenii României și ai Europei. Dovadă rolul său în gestionarea resurselor UE. Structura și dimensiunea bugetului de după 2021 vor avea un efect direct asupra locuitorilor din Alba. Iar, pe bună dreptate, amfitrionii locali, cei care vor putea scrie proiecte și aduce acești bani în comunitățile lor, sunt primarii PNL, destoinicii care au adus prosperitate în localități și voturi în scorul general al partidului, la localele din 2020. Chiar dacă, la câteva luni distanță, lucrurile n-au mai fost atât de clare iar electoratul a taxat PNL pentru modul în care s-a gestionat criza, de la centru.

Ei bine, avem în față o perioadă de liniște, în care primarii PNL, profesioniștii din administrație, nu mai trebuie să se concentreze pe bătălii electorale sau lupte interne, ci pe competiția banilor europeni și în dialog cu guvernul. Atitudini de genul celor în care cineva se ridică să-ți dea locul la masă, dar tu vrei musai scaunul din capul mesei trebuie să dispară. Tot rostul și toată capacitatea de a face treabă stă în unitate, mai ales că PNL este parte din guvernare. Este un moment unic, irepetabil ca potențial de dezvoltare, în care Alba trebuie să fie primul județ ce anunță marile proiecte ce vor unii Alba Iulia de toate localitățile polarizatoare și vor dezvolta toate comunitățile. Ca de exemplu, trenul metropolitan/intercomunitar ce va face legătura între localități, pe diverse relații precum Blaj/ Ocna Mureș/ Teiuș/ Alba Iulia/ Sebeș/ Cugir. Sau zone de dezvoltare economică, logistică și tehnică, pe culoarele de autostradă. E momentul să arătăm cum se vor pune în practică, până-n 2030, astfel de exemple asupra cărora voi reveni detaliat.

Ceea ce trebuie să anime liderii politici ai organizațiilor aflate azi în proces electoral intern, nu trebuie să fie recompensele puse pe capul unuia sau a altuia în războaie imaginare, promisiunile și amăgirile din care partidul nu are decât de pierdut. Ci cum schimbăm ulițele-n străzi, străzile-n autostrăzi, dispensarele-n spitale, școlile într-un viitor sigur pentru România, cu cele 85 de miliarde de euro la care România va avea acces. Iar noi, aici, în Alba, să ne punem oamenii la treabă, cu misiune de a ști exact câți bani aducem, cum lucrăm să câștigăm proiecte, să ne transpire frunțile, nu să ne curgă lacrimile de la „bârna” din ochii noștri. Alba trebuie să lupte pentru proiecte de minim 2,5 miliarde de euro, cu fruntea sus, ca oamenii care au trăit aici întotdeauna! PNL Alba n-a tăiat niciodată cecuri în alb electoratului. Avem o istorie în privința realizărilor, trebuie să avem luciditate în privința prezentului, pentru a ne garanta tuturor un viitor.

Primarii, parlamentarii de Alba și vocea președintelui PNL Alba sunt una cu motivul pentru care azi avem o guvernare liberală. Pentru că n-am dus niciodată campanii pe cont propriu, dictate de orgolii mici, am ținut cont de ce vor oamenii, n-am lucrat niciodată fără un plan și nu ne-au făcut agenda, niciodată, adversarii politici. Nimeni n-a fost ignorat, cum n-a putut să existe, veci, un singur garant al reușitelor unei echipe. Iar pentru mine, gustul de azi al victoriei oricărui lider, proclamat al oricărei tabere din PNL, este mai amar decât o înfrângere cu un adversar extern. Pulverizarea din interior, polițele plătite, lucrurile ce se complică ireversibil ne desincronizează cu obligațiile pe care le avem ca partid: de a fi într-o competiție din care România câștigă, Alba și Alba Iulia câștigă, în rând cu competența și nu cu oportunismul.