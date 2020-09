Comunicat Oana Badea (PNL): ”Am făcut în așa fel încât cele bune să se adune la Aiud”

”Promisiunile liberale pe care le-am făcut în 2016 au fost o continuare a ceea ce am realizat în perioada 2012-2016. Am făcut acest lucru pentru că avem nevoie de continuitate în dezvoltarea orașului, avem nevoie de viziune în ceea ce vrem să facem în Ocna Mureș.

În 2016 am luat ca proiect major al mandatului Partidului Național Liberal în Ocna Mureș 2016-2020 construirea Bazei de tratament și Agrement. Iată că în acest moment lucrările la acest proiect sunt executate în proporție de aproape 70%.

Am promis atragerea de fonduri nerambursabile. Am reușit să implementăm sau să obținem finanțare din diferite surse în valoare de peste 150 milioane de lei în diferite proiecte, toate cu impact major în viața noastră de zi cu zi: Complex sportiv, în zona bazei de tratament, Baza de tratament și agrement, reabilitarea Școlilor primare din Uioara de Sus și Cisteiu de Mureș, construire de blocuri sociale și dezvoltare infrastructură rutieră (modernizare străzi zona Rât și Unirii, străzile din Uioara de Sus și Uioara de Jos – Ciunga), canalizare Războieni, schimarea conductei de aducțiune a apei în oraș etc. Unele dintre aceste investiții sunt finalizate, altele sunt în execuție, altele sunt în faza licitațiilor pentru a fi realizate.

Am dovedit că munca și planificarea sunt esențiale atunci când vrei cu adevărat dezvoltarea orașului. Toate aceste proiecte au nevoie de continuitate și de o legătură între ele. Dezvoltarea haotică nu ajută pe nimeni. De aceea ceea ce dorim să facem în continuare are legătură directă cu ceea ce am realizat până acum. Aceasta este politica liberală în orașul Ocna Mureș.

Dezvoltăm în continuare zona Bazei de tratament și agrement pentru a crea un adevărat pol turistic și medical al județului și al țării, renașterea Băilor Sărate fiind visul oricărui ocnamureșan.

Continuăm să investim în învățământ prin reabilitarea, refacerea și modernizarea clădirilor și a bazei materiale a școlilor din oraș. Vrem un învățământ de calitate din toate punctele de vedere, care să facă cinste nouă și copiilor noștri. Vrem un învățământ care să corespundă cerințelor actuale de calificare.

Continuăm să investim în cultură, susținerea de către orașul nostru, împreună cu municipiul Aiud a unui Festival Internațional de Folclor fiind elocventă. De asemenea susținem în continuare cel mai longeviv concurs folcloric din Transilvania, „Mureș, pe marginea ta”. Suntem printre acele puține localități ale țării care încă mai au în funcțiune bibliotecă orășenească publică, iar activitățile pe care CARTEA le generează sunt multe în rândul tinerilor și nu numai.

Continuăm să investim în sport. Complexul sportiv din zona Bazei de tratament și agrement ce urmează a fi construit (5,7 milioane de euro valoarea investiției) și investițiile constante în activitatea sportivă a orașului (Clubul sportiv Ocna Mureș are peste 300 de copii și adulți care practică în mod organizat și constant diferite sporturi) sunt dovezi de necontestat că ne dorim sănătate și prin sport.

Continuăm să investim în sănătate. Am deschis Centrul multifuncțional de sănătate, am extins activitatea Unității medico-sociale, reabilităm energetic clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, avem cel mai modern centru radiologic din județ, fostul Spital de recuperare este refăcut din temelii de către Consiliul Județean Alba. Nu în ultimul rând, Baza de tratament și agrement va reporni orașul Ocna Mureș în postura de stațiune balneoclimaterică și va deveni un important obiectiv în turismul balneoclimateric național și zonal. Sănătatea nu se negociază, sănătatea se finanțează.

Continuăm să investim în utilități publice de apă și canalizare. Rețeaua de canalizare în Războieni, realizarea unei noi aducțiuni a apei pentru orașul Ocna Mureș reprezintă acum fapte concrete ale administrației noastre liberale, lucrări aflate în execuție, despre care acum 4 ani nimeni nu le credea realizabile. Noua aducțiune va rezolva problema calității apei, problemă cu care orașul se confruntă de prea mulți ani. În viitorul apropiat vor fi finanțate și implicit executate lucrările de canalizare pentru localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca.

Continuăm să investim în modernizarea și extinderea iluminatului public și a rețelelor electrice din oraș. Parcul fotovoltaic ce se construiește lângă Liceul tehnologic va acoperi consumul de energie electrică al orașului pentru iluminatul public, școli, clădirea Spitalului Orășenesc și alte clădiri publice. De asemenea în viitorul apropiat vom înlocui corpurile de iluminat din iluminatul public cu corpuri economice cu LED, având și un sistem de telegestiune a sistemului.

Continuăm să investim în infrastructura rutieră. Asfaltarea și modernizarea drumurilor din Uioara de Jos, Uioara de Sus sunt în plină desfășurare, iar imediat ce sunt finalizate lucrările pentru canalizare în Războieni vom asfalta și toate străzile din localitățile aparținătoare: Războieni-Cetate, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca.

Continuăm să investim în domeniul social. Este în derulare proiectul „Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ocna Mureș” care are în vedere printre altele și construirea a două blocuri de locuințe sociale. Centrul de zi din str. Ștefan cel Mare, cel din Războieni-Cetate și centrul „Sfântul Ciprian” Ocna Mureș ajută zilnic pe cei aflați în dificultate, indiferent că sunt copii, tineri, persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități.

Se vede clar că investim în continuare în orașul nostru, aici, în Ocna Mureș.

Am reușit să ne ținem de promisiunile anului 2016 cu sprijinul și cu votul dumneavoastră, a locuitorilor acestui oraș.

În 2020 continuăm să investim în Ocna Mureș. Investim pentru locuitorii orașului. Investim în viitor, viitor pe care îl clădim împreună, pentru noi toți.

Proiectul liberal în orașul nostru pentru perioada 2020-2024 este clar:

CONTINUĂM SĂ INVESTIM ÎN OCNA MUREȘ!”

Comandat de Partidul Național Liberal, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012

Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro.