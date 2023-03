Comunicat PNL Alba: ”Construim un spital nou la Alba Iulia. O muncă de echipă de 4 ani a dus la semnarea contractului”

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel și deputatul PNL de Alba, Florin Roman, transmit detalii despre însemnătatea investiției de construire a noului spital la Alba Iulia, al cărei contract de finanțare prin PNRR a fost semnat vineri.

”Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a reprezentat pentru noi o oportunitate pentru a ne face datoria față de locuitorii județului Alba și în domeniul sănătății.

Astăzi, la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, a fost semnat un proiect important pentru sănătatea oamenilor din Alba – „Construire și dotare Secția Oncologie, Compartiment Radioterapie și Compartiment Cardiologie intervențională” – pentru o medicină la standarde europene în domeniul cardiologiei și oncologiei.

Vezi și VIDEO: Managerul Spitalului Județean din Alba Iulia, Diana Mârza, a semnat contractul pentru noua secție de oncologie

Acest proiect este un real sprijin pentru oamenii județului Alba, care vor avea acces la cele mai bune servicii medicale și o nouă speranță pentru îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții.

Contribuim la dezvoltarea unor servicii medicale de calitate în județul nostru și suntem recunoscători pentru toate resursele puse la dispoziție pentru a realiza acest proiect” – Ion Dumitrel, președinte CJ Alba.

Muncă de echipă de 4 ani

”O muncă de echipă de 4 ani a dus azi la semnarea contractului in valoare de circa 55 de milioane de euro, pentru realizarea noului spital de cardiologie interventionala și oncologie, din Alba Iulia!

Am lucrat în echipă și am reușit, pentru că ne pasa de oameni și de sănătatea oamenilor din Alba. Și nu de ieri de azi! Am făcut echipă cu Ion Dumitrel la Consiliul Județean Alba, instituție care a investit peste 20 de milioane de euro, in timp ce Ministerul Sănătății a alocat în ultimii 30 de ani doar…1 milion de euro.

Ne vedem de treabă, chiar dacă politruci locali încearcă să își atribuie merite pe care nu le au. Atât de importanți sunt socialiștii din Alba că nici măcar nu au fost invitați la eveniment. Așa cum au procedat și cu investiția de la Sebeș, alt moment important din viața județului în care nu au fost invitați. Poate că vor învăța și ei diferența între fapte și vorbe!

Noul spital la care am lucrat cu Diana Mârza înseamnă că nu vom mai fi obligați să trimitem la Cluj sau Tg Mures circa 300 de pacienți cu accident vascular sau vom putea ajuta acasă bolnavii oncologici. Vă promitem că nu ne oprim aici și vom lucra serios, în echipă, pentru sănătatea oamenilor din Alba!” – Florin Roman, deputat PNL de Alba.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News