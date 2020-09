Comunicat PRO România: Ileana Pandor, candidatul pentru Primăria Baia de Arieș, soluția perfectă pentru problemele comunității

Dan Barna, copreședinte USR PLUS, a fost prezent, alături de Gabriel Pleșa, candidatul formațiunii politice la Primăria Alba Iulia, la Testul de Sinceritate – Alba24.ro. Cei doi politicieni au dat detalii de culise despre contextul în care au hotărât să continue lupta pentru schimbare în politica românească, la nivel local.

”Nu e deloc ușor, dar continuăm practic un maraton la care ne-am angajat în 2016 când am intrat în Parlament și apoi din 2017 când am preluat președinția acestui partid. Am promis că USR, acum USR PLUS, va fi o prezență pe termen lung pe scena politică din România, nu una meteorică. Am reușit să rămânem consecvenți pe aceste angajamente. Am reușit să aducem teme importante pe agenda publică. Acum, venim în întreaga țară, să participăm la alegerile locale. Evident că pentru vechea clasă politică este un disconfort teribil, pentru că le punem oglinda în față și reușim să fim vocea cetățenilor”, a spus Dan Barna.

Pornind de la sloganul ”Revoluția unei guvernări”, Dan Barna a explicat cum va fi lupta cu infrastructura partidelor ”clasice”.

”Reprezentăm generația oamenilor care au reușit să-și împlinească destine profesionale și care au înțeles că, dacă stăm deoparte, lucrurile nu se vor schimba. Majoritatea reprezentanților USR și PLUS sunt oameni care nu mai făcut politică în mod formal, cu câteva excepții, dar care au înțeles că nu mai pot să stea deoparte”, a spus Barna.

Gabriel Pleșa a dezvăluit de ce a ales să candideze acum pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia și de ce alături de USR PLUS.

”Am promis cetățenilor că voi fi pe buletinul de vot. Nu este o ambiție personală această candidatură. Nu trăiesc din politică. În schimb, când este vorba despre orașul meu și oamenii în mijlocul cărora am trait, voi da totul pentru a câștiga această primărie și a o întoarce cu fața spre oameni”, a spus Pleșa.

Dan Barna și Gabriel Pleșa au dat detalii și de circumstanțele în care au fost unele ”atacuri politice” la adresa formațiunii, dar și opinia lor legată de teme importante, de actualitate în această perioadă, inclusiv începutul anului școlar și sistemul de sănătate publică.

Vedeți declarațiile celor doi politicieni în emisiunea ”Testul de sinceritate” pe Alba24.ro, moderată de Dan Lungu.