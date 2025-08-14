FOTO: Pompierii din cadrul ISU Alba continuă misiunile de sprijin pentru oamenii afectați de inundații din județul Suceva

Pompierii din cadrul ISU Alba aflați în județul Suceava continuă misiunile în sprijinul oamenilor afectați de inundații, acolo unde apa a lăsat în urmă durere și neputință. Încă de la început, aceștia au avut parte zile pline de efort și au dovedit solidaritate și devotament.

„Vă mulțumim, dragi colegi, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în continuare acolo. Sunteți un adevarat sprijin pentru oameni care au în continuare nevoie de voi mai mult decât oricând, dovedind empatie și curaj în fiecare zi!

Vă urăm în continuare multă putere și misiuni reușite! Suntem mândri de voi și știm că veți duce mai departe, cu aceeași dăruire, sprijinul oferit comunităților greu încercate.

Solidaritatea nu cunoaște granițe, iar colegii noștri sunt acolo unde este nevoie de ei, răspunzând mereu prezent, cu inimile larg deschise”, au transmis reprezentanții ISU Alba, joi, pe pagina de Facebook.

