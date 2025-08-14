Festivalul Toamnei la Apulum Agraria în șanțurile Cetății din Alba Iulia. Produse tradiționale și demonstrații culinare

În perioada 6 – 7 septembrie 2025 la Alba Iulia va avea loc Festivalul Apulum Agraria. Este vorba despre un eveniment ținut la început de toamnă ce se desfășoară anual în Șanțurile Cetății Alba Carolina.

Producători locali din județ vor aduce la Alba Iulia, produse tradiționale, legume și fructe de sezon, produse horticole dar și produse decorative.

De asemenea din programul evenimentului nu vor lipsi demonstrațiile culinare sau activitățile pentru copii. Evenimentul va avea loc în primul weekend din luna septembrie, între orele 10.00-18.00.

Mai mult de atât, 20-21 septembrie, la Ighiu se desfășoară secțiunea Târgului Apulum Agraria dedicată profesioniștilor din agricultură. În această secțiune vor fi expuse animale, păsări, unelte, echipamente și utilaje agricole. Secțiunea este deschisă și marelui public.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Primăria comunei Ighiu, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, GAL Pe Mureș și pe Târnave, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu.

