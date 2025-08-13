Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, într-un interviu difuzat pe site-ul oficial al FRF, că selecţionata noastră are şanse mai mici de calificare la Cupa Mondială din 2026 decât la startul preliminariilor.

„Gândul meu este doar la echipa naţională şi abia aştept din nou să ne reunim. Realistic vorbind, din grupa preliminară, şansele noastre sunt mici, mult mai mici decât înainte să înceapă grupa, clar. Am pierdut deja două meciuri, dar asta nu înseamnă că vom renunţa la luptă.

Mai sunt puncte în joc, iar noi trebuie să facem tot ce depinde de noi pe teren, ca să ne câştigăm meciurile rămase şi pe urmă la sfârşit, în noiembrie, vom vedea dacă vom reuşi să fim pe primul loc, pe al doilea, sau unde vom fi”, a declarat Stanciu, citat de Agerpres.

Interviul poate fi urmărit în varianta video AICI.

Fotbalistul originar din Alba spune că regretă cel mai mult înfrângerea cu 1-0 de acasă, cu Bosnia-Herţegovina, din startul preliminariilor:

„Primul meci al nostru cu Bosnia nu neapărat că m-a surprins, dar a fost dezamăgitor la câte ocazii am avut. Cu toţii ne doream să începem foarte bine preliminariile, nu am făcut-o, dar mai sunt puncte în joc şi vedem în noiembrie unde vom fi”.

