Concert de chitară în muzeul Principia din Alba Iulia: Maxim Belciug aduce un solo de chitară într-un spațiu încărcat de istorie

Cântărețul Maxim Belciug va susține un recital de chitară vineri, 22 august, în muzeul Principia din Alba Iulia. Este un recital solo, unde acordurile de chitară vor răsuna printre vestigiile romane din muzeul Principia.

Maxim Belciug activează de 30 de ani în slujba chitarei și a muzicii, iar traseul său solistic l-a purtat atât pe toate marile scene ale țării, cât și în străinătate (Serbia, Ungaria, Polonia, Austria, Franța, Belgia, Scandinavia, Italia, Spania etc.).

Este singurul chitarist român care a susținut 4 recitaluri consecutive pe scena Ateneului Român, de fiecare dată cu un excepțional succes la public. A înregistrat pâna acum cinci CD-uri de chitară solo, două în duo cu vioară și două în formula de voce și chitară.

Întâmpinat mereu cu entuziasm de către urechea exigentă a criticii și iubit de către public, Maxim Belciug are darul special de a face un regal din fiecare apariție în concert.

O fi poate sonoritatea specială a chitarei, atât de diferită de timbrul cunoscut al unei viori sau al unui pian, ori stăpânirea totală a tehnicii, care pe mulți instrumentiști îi ține captivi, însă la Maxim Belciug un lucru e cert: chitara plânge și iubește și dansează pe una și o mie de voci, ca o orchestră ireală care atacă pasional, fără să-i pese de drumul înapoi. La un astfel de concert, te primenești ca la sărbătoare, mergi cu inima deschisă și lași chitara să te îmblânzească.

Recitalul de la Alba Iulia are loc vineri, 22 august 2025, ora 19:00, în spațiul Castrului Roman Apulum (Piața Cetății). Biletele sunt disponibile pe platformele de cumpărat bilete online.

